REPORTAGE: Civils russes près de la frontière ukrainienne réalisent l’ampleur du conflit

Tandis que la zone frontalière de Belgorod avec l’Ukraine subit des bombardements journaliers de la part des forces armées ukrainiennes, à une trentaine de kilomètres au sud, dans la ville de Chebekino, des milliers de réfugiés russes arrivent en masse. Ces derniers sont pris en charge par des organismes humanitaires qui peinent à faire face à l’afflux important.

En Russie, la tension reste élevée dans la région de Belgorod, située près de la frontière ukrainienne, qui est bombardée quotidiennement depuis quelques jours par les forces de Kiev. La situation est particulièrement préoccupante dans la ville de Chebekino, à 30 km au sud de Belgorod, où les autorités russes peinent à maintenir le contrôle à la frontière.

Contrairement à ce que le Kremlin affirme, ce ne sont pas seulement quelques villages qui sont bombardés de façon sporadique dans la région de Belgorod, mais aussi une ville de 40000 habitants, Chebekino, qui s’est transformée en une ville quasi fantôme en l’espace de quelques jours. Sur les 40 000 habitants, il n’en resterait plus que 200 à 300 sur place. Toutes les usines sont fermées, il n’y a plus d’eau, plus de gaz ni d’électricité en raison des bombardements de l’armée ukrainienne et des incursions des groupes russes pro-ukrainiens. Oleg, qui aide les derniers habitants qui souhaitent quitter la ville, confirme : « la ville s’est vidée en un clin d’œil. Les gens sont partis en chaussons, sans prendre de jeans ou de chaussures. La plupart de leurs papiers sont restés. »

Dans la ville de Belgorod, située à une trentaine de kilomètres de là, la zone est interdite aux journalistes étrangers. Cependant, les images et les témoignages se multiplient : là-bas, des milliers de personnes déplacées arrivent, prises en charge tant bien que mal par des associations humanitaires dépassées. Belgorod avait accueilli ces derniers mois un grand nombre de réfugiés ukrainiens qui ont fui par côté russe ; ce sont désormais des réfugiés russes qui arrivent. La situation est un choc pour cette ville de 300 000 habitants.

Les réfugiés choqués et amers

Les habitants de Chebekino, qui se trouvent en grand nombre dans la ville, sont choqués et en colère. Ils sont choqués car les bombardements ont été très intenses et que bon nombre d’entre eux ont quitté leurs maisons sans aucun bien. Certains craignent maintenant ne jamais pouvoir y retourner. Une habitante explique ainsi sa peur que Chebekino ne devienne un second Marioupol. Ces gens sont aussi en colère envers l’Etat russe, qui n’a pas été capable de les protéger.

« Nous n’avons jamais entendu le moindre soutien, même à la télévision. Nous entendons toujours parler de Donetsk, de Lougansk ou de Kherson. Mais qu’en est-il de nous ? », s’insurge Anastasia, une habitante de Chebekino, auprès de franceinfo.

Selon certains résidents, l’armée aurait dû repousser les attaques et être mieux préparée. D’autres ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens s’en prennent à la population civile. Svetlana, rencontrée dans un centre d’accueil, déclare : « L’armée ukrainienne tire sur des civils. Il n’y a pas de militaires à Chebekino, pas d’objectifs stratégiques, seulement des maisons ! Nous ne comprenons pas pourquoi on nous tire dessus. » Elle ajoute, d’un air convaincu et indigné, que l’armée russe, elle, ne vise que des objectifs militaires. Elle n’est pas la seule : un autre habitant, qui ne se montre pourtant pas particulièrement pro-Kremlin, tient à peu près le même discours.

Certains en Russie commencent à prendre conscience de ce qui se passe depuis plus d’un an en Ukraine. Comme un habitant de Belgorod, peu favorable au Kremlin, l’a déclaré : « Certaines personnes commencent à réaliser ce qui se passe en Ukraine. »