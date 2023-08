Rentrée scolaire économique : fournitures à prix mini chez Secours Populaire

L’arrivée de la rentrée des classes est imminente. Celle-ci est programmée pour le lundi 4 septembre. Ce rendez-vous annuel, souvent synonyme de stress et de tension pour les familles, implique également une grande dépense financière pour l’achat des fournitures scolaires. Pour certaines familles, ce budget est trop élevé, ce qui a motivé la mise en place des initiatives caritatives du Secours Populaire en cette fin d’été. Ainsi, le Secours Populaire mobilise ses équipes pour proposer plusieurs braderies dans le but d’aider les familles dans le besoin et proposer notamment des cahiers et des stylos à des prix mini. Cette opération solidaire témoigne de la générosité des personnes mobilisées pour rendre la rentrée scolaire plus accessible à toutes les familles.

Le budget de la rentrée scolaire plombe les finances des familles

Une enquête menée par Yomoni révèle que plus de 94 % des Français devront faire face à des dépenses importantes pour la rentrée scolaire qui approche. Selon cette enquête, le budget nécessaire à la rentrée sera compris entre 200 et 300 euros pour les élèves en maternelle et en élémentaire, entre 400 et 500 euros pour les lycéens, et dépassera les 1000 euros pour les étudiants à l’université. Cette situation est accentuée par une inflation qui touche particulièrement les fournitures scolaires, à hauteur de 11,3 % d’après la Confédération syndicale des familles.

Le Secours Populaire aide à la rentrée scolaire

Face à cette situation difficile, le Secours Populaire se mobilise pour aider les familles à faible revenu en proposant des fournitures scolaires à bas coût, lors de braderies organisées fin août et début septembre. « Les articles sont à un euro (ou certains lots de trois articles à un euro), ce qui est vraiment très intéressant, il y a un peu de tout, des stylos, des gommes, des cahiers, tout ce dont peut avoir besoin un enfant » explique Josiane Garstier, bénévole au Secours Populaire à La Pause Info Limousin.

Un coup de pouce très apprécié par les familles en difficulté financière

Cette aide est très appréciée des familles en difficulté financière, comme en témoigne Kenza Miliani, étudiante en BTS, qui explique : « Comme on est étudiant, on n’a pas forcément les moyens. J’ai travaillé cet été, mais ça ne suffira pas pour payer le loyer etc. ». Le Secours Populaire organise des braderies avec des fournitures scolaires rue Giffard à Limoges les 26 août et 9 septembre.

