Rennes s’enflamme avec le tatouage : un événement incontournable en avril

Le Rennes Tattoo Show fera bientôt son grand retour dans la ville bretonne, les 27 et 28 avril 2024. Après l’enthousiasme suscité par les Jours de l’Encre, c’est avec impatience que les artistes, commerçants et visiteurs attendent cet événement unique. Pour participer à cette manifestation incontournable, plusieurs options s’offrent à vous. En tant qu’artiste, vous pouvez proposer vos créations et talents pour vous faire connaitre auprès du grand public. Les commerçants, quant à eux, peuvent profiter de cette occasion pour élargir leur clientèle en proposant des produits en lien avec l’univers du tattoo. Enfin, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les réalisations des artistes, d’assister à des shows et de repartir avec des souvenirs originaux. Le Rennes Tattoo Show est donc un rendez-vous immanquable pour tous les passionnés de tatouages et de culture artistique.

Rennes, une ville de tatoueurs en 2024

En 2024, la ville de Rennes accueille plusieurs événements tatouage. Après Les Jours de l’Encre qui a réuni plus de 140 artistes et tatoueurs en avril 2024, c’est le tour du Rennes Tattoo Show, les 27 et 28 avril 2024.

Le Rennes Tattoo Show, une nouvelle convention de tatouage

Le Rennes Tattoo Show est une nouvelle convention de tatouage qui met en avant la qualité et l’authenticité artistique de cet univers. Elle propose une diversité de styles allant du traditionnel au contemporain, du réalisme au dotwork ou encore de l’aquarelle à l’ornemental. Elle aura lieu au Rennes Parc Expo. Le programme et la liste des artistes présents ne sont pas encore dévoilés.

Réserver sa place au Rennes Tattoo Show

Les artistes tatoueurs peuvent s’inscrire pour réserver un stand aménagé pour l’événement. Seuls 200 stands sont disponibles, donc les places seront vite prises. Les marchands souhaitant y participer pourront également s’inscrire. Les billets sont en vente en ligne ou sur place pour les visiteurs, avec un tarif réduit pour les lycéens, étudiants et personnes à mobilité réduite. Les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte bénéficient d’un accès gratuit.

