Rennes en effervescence : Réactions lycéennes au Bac 2023

Bac 2023 en Bretagne : une journée marquante pour les lycéens

Ce mardi 4 juillet 2023, les lycéens de terminale de Bretagne ont découvert leurs résultats au Bac 2023. Pour beaucoup d’entre eux, cette journée est synonyme de stress, d’angoisse et de joie. Décision de poursuite des études, satisfaction de la mention ou déception du résultat, cet évènement marque une étape importante dans leur vie. Dans cet article, nous reviendrons sur cette journée marquante pour les lycéens bretons.

Émotions et expériences

Beaucoup de lycéens ont connu des moments forts en découvrant leurs résultats. Certains ont vécu cette journée intense avec angoisse, d’autres avec calme et sérénité. On peut notamment penser à Maël, Cécilia, Lorenza et Aurora qui ont tenu à se rendre devant les portes du lycée René Descartes pour découvrir leurs résultats ensemble. « J’avais oublié que c’était aujourd’hui », confie Maël. C’est avec une certaine appréhension qu’ils attendent devant les portes du lycée. À l’intérieur, les choses sont plus agitées et on peut apercevoir des lycéens en pleurs. Toutefois, Cécilia fait plutôt partie des heureux élus qui ont obtenu la mention bien. Un moment qu’elle n’est pas prête d’oublier.

Différences entre les filières

Cette année, on a également constaté des différences marquées entre les filières générales et technologiques. Selon Anne Le Gall, professeure d’anglais à René Descartes, cela est lié aux épreuves de spécialités proposées aux lycéens. Elle note un écart important entre les deux filières, soulignant ainsi l’importance d’une orientation précoce.

Des épreuves difficiles

Certaines épreuves ont particulièrement marqué les lycéens bretons. Si pour certains, le grand oral a été une réussite, la philosophie, en revanche, a donné du fil à retordre à de nombreux lycéens. Tom, Victor et Ronan, par exemple, ont obtenu leur Bac, mais ils ont tous les trois eu des difficultés avec l’épreuve de philosophie. Cette dernière a été qualifiée de difficile par les élèves.

Au final, cette journée marquante pour les lycéens de Bretagne est une expérience inoubliable qui restera gravée dans leur mémoire. Elle marque ainsi la fin d’un chapitre pour certains et l’ouverture vers une nouvelle aventure pour d’autres. Toutefois, quels que soient les résultats, il est important de se rappeler qu’il y a de nombreuses opportunités qui s’offrent à eux.