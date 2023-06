Renfe dévoile une offre ferroviaire révolutionnaire reliant Madrid à Lyon en TGV

Le président de Renfe, entreprise ferroviaire espagnole de renom, a fait part de la date tant attendue de l’inauguration de la ligne reliant les villes de Barcelone et Lyon : ce sera le fabuleux 13 juillet. Une nouvelle qui vient ravir les voyageurs en quête d’aventure et de découvertes. Mais ce n’est pas tout ! La célèbre entreprise espagnole a également annoncé la mise en service de la liaison entre Madrid et Marseille, une autre destination prisée des voyageurs en quête de soleil et de dépaysement, qui sera opérationnelle dès le 28 juillet. Deux lignes dont la gestion sera entièrement assurée par Renfe, gage de qualité et d’efficacité. Vous l’aurez compris, l’équipe de Renfe ne fait pas les choses à moitié et met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle un service d’exception. Ainsi, dès le mercredi 21 juin, les billets pour ces voyages d’exception seront enfin disponibles à la vente, permettant ainsi aux voyageurs de planifier leur évasion estivale en toute quiétude. Que vous soyez un inconditionnel des grandes métropoles ou un amoureux des beaux paysages, Renfe vous ouvre les portes d’un monde de possibilités. Que l’aventure commence !

Révolution sur les rails français : l’arrivée de Renfe

Préparez-vous, car la concurrence sur les rails français ne sera plus la même. Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes. À partir du 13 juillet, vous pourrez voyager de Barcelone à Lyon, tandis que dès le 28 juillet, la liaison Madrid-Marseille sera également opérationnelle. Ces deux trajets, gérés entièrement par Renfe, seront mis en vente à partir du mercredi 21 juin.

Renfe et son train à grande vitesse, l’AVE, ont choisi Lyon comme tête de pont pour leur implantation sur le réseau français. Lyon est considérée comme un point stratégique pour cette première opération internationale de Renfe depuis Lyon et Marseille, ainsi que pour l’extension future de leurs services AVE vers d’autres axes d’intérêt en France, tels que le corridor Lyon-Paris.

Le 13 juillet sera donc un jour mémorable, car c’est la première fois qu’un train espagnol opérera en France. Le départ se fera de Barcelone à 8h22 et après un parcours passant par Gerone, Perpignan, Montpellier ou Valence, le train arrivera à Lyon Part-Dieu à 13h20. Le trajet retour est prévu à 14h30.

Comptez environ cinq heures de voyage entre Barcelone et Lyon, qui sera le point de départ de l’implantation de Renfe en France. La compagnie espagnole prévoit de relier 17 villes de chaque côté de la frontière, initialement du vendredi au lundi.

Le 28 juillet, ce sera au tour de la gare de Marseille Saint-Charles d’accueillir le TGV espagnol en provenance de Madrid via Barcelone.

Cette autorisation d’exploitation en « solo » a été obtenue après des tests techniques et des formalités administratives, permettant ainsi à Renfe de recevoir le certificat de sécurité de l’agence européenne de la sécurité ferroviaire pour la partie française.

Des tarifs imbattables

Pour s’implanter sur le marché français et concurrencer la SNCF, Renfe promet des tarifs très compétitifs. Il faudra débourser seulement 9 euros pour un trajet à l’intérieur de la France, et seulement 29 euros pour un trajet complet entre Barcelone et Lyon, ou entre Madrid et Marseille.

Les billets seront mis en vente dès le 21 juin.

Actuellement, sur le site commun de Renfe-SNCF, les meilleurs tarifs en seconde classe pour un trajet de Lyon à Barcelone varient entre 39 et 49 euros. Pour un voyage en juin ou en juillet, le prix le plus bas oscille entre 170 et 190 euros pour un aller simple de 5h30 avec une correspondance, voire 9 heures et deux changements.