Rendre l’école amusante pour votre enfant : les astuces d’un pédopsychiatre

Comment prendre du plaisir à l’école au XXIᵉ siècle ?

Au XXIe siècle, comment faire pour prendre du plaisir à aller à l’école ? Si l’on exclut les copains, quelle peut être la motivation pour aller en classe ?

Pour prendre du plaisir à l’école, il est essentiel d’avoir des amis, des enseignants bienveillants, une pression mesurée, des parents rassurés, des compétences reconnues et l’envie de les utiliser. Cependant, il faut comprendre que tous les enfants ne possèdent pas les mêmes outils pour réussir. Les premières difficultés scolaires doivent être repérées pour éviter l’échec scolaire, qui touche 13 % des enfants.

Les causes instrumentales

Les causes instrumentales des difficultés scolaires peuvent être liées à la lecture, à la coordination des mouvements et à l’attention visuelle et auditive. Le médecin doit vérifier si l’enfant possède toutes les compétences nécessaires pour s’épanouir à l’école et s’il doit être envoyé à un orthophoniste, un psychologue ou un autre professionnel de la santé psychologique pour une évaluation appropriée.

Les facteurs motivationnels

Si l’enfant possède toutes les compétences nécessaires mais a des difficultés à apprendre, il faut explorer les facteurs motivationnels. Ces derniers peuvent avoir un impact sur la capacité de l’enfant à apprendre avec plaisir. Un psychologue doit aider l’enfant à comprendre sa difficulté d’apprentissage et à trouver des moyens de renforcer sa motivation pour apprendre. Une approche holistique est nécessaire pour évaluer la situation de l’enfant avec ses camarades, ses enseignants, ses capacités d’apprentissage et sa volonté d’apprendre.

Le Dr Olivier Revol

Le Dr Olivier Revol est un pédopsychiatre qui a écrit de nombreux ouvrages sur la précocité intellectuelle, l’hyperactivité et les difficultés scolaires. Il dirige un service de Neuro-psychiatrie de l’enfant au CHU de Lyon et milite pour que chaque enfant découvre le plaisir d’apprendre à l’école. Il a publié plusieurs livres pour aider les parents et les professionnels à comprendre les enfants et les adolescents.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA