Rendez-vous littéraire pour enfants et ados : Partir en Livre revient en Occitanie !

Pendant la saison estivale, une occasion exceptionnelle et inhabituelle se présente dans le cadre d’un événement organisé par le Centre national du livre (CNL). La neuvième édition de l’événement « Partir en Livre » en Occitanie est le rendez-vous littéraire par excellence qui met en avant les enfants, les adolescents et leur famille. La programmation très diversifiée offre une multitude d’activités telles que des chasses aux trésors littéraires, des lectures musicales ou théâtralisées, des balades contées, et bien d’autres encore. Cette diversité de contenu est une preuve de l’enrichissement culturel que l’événement offre à tous les niveaux.

Partir en Livre : le rendez-vous estival des jeunes lecteurs

Chaque année, le Centre national du livre (CNL) organise « Partir en Livre », une manifestation littéraire destinée aux enfants, adolescents et à leur famille. Pour sa 9ème édition, l’événement est prévu du 21 au 31 juillet 2021 en Occitanie. Au programme : des chasses aux trésors littéraires, des lectures musicales ou théâtralisées, des balades contées, etc.

Un rendez-vous national pour les jeunes lecteurs

L’événement « Partir en Livre » est soutenu par le ministère de la Culture et le CNL. Cette manifestation estivale donne rendez-vous aux enfants et adolescents sur leurs lieux et temps de loisirs pour leur faire découvrir le monde de la littérature. Cette année, la 9ème édition est placée sous le thème de « la liberté », pour offrir une expérience de lecture qui n’est plus une contrainte, mais la plus belle façon d’être libre. En Occitanie, plus de 700 événements sont prévus pour cette édition.

Mortelle Adèle en tête de la programmation

L’emblématique personnage de bande dessinée Mortelle Adèle est l’égérie de cette 9ème édition de « Partir en Livre ». Les créateurs de la série, l’auteur Antoine Dole (alias Mr Tan) et l’illustratrice Diane Le Feyer, ainsi que le magicien humoriste Eric Antoine, parrainent cette édition. Mortelle Adèle tient le haut de l’affiche de la manifestation estivale et invite les jeunes lecteurs à s’immerger dans un monde infini d’imagination.

Des temps forts à ne pas manquer en Occitanie

25 communes de la métropole toulousaine et l’association du Festival du Livre Jeunesse Occitanie se sont emparées de la thématique « La Liberté » pour créer des programmes ludiques et accessibles à tous. Quatre auteurs et autrices sont invités, ainsi que 32 bibliothèques et médiathèques, et sept librairies indépendantes partenaires. Pour une véritable invitation à la lecture spontanée, des « lectures suspendues » seront installées dans les parcs de la métropole en partenariat avec deux maisons d’éditions. Bref, la région est en ébullition pendant « Partir en Livre ».

En outre, un festival itinérant sud-Aveyron est prévu du 17 au 21 juillet 2021 dans chaque commune de la région. Au programme : installation sur la place centrale de livres, animations lecture pour les enfants, ateliers d’écriture sur le thème de la liberté, ateliers de lecture à haute voix, présentations d’albums jeunesse… En clôture de soirée, la compagnie du Docteur Troll mettra en scène des albums jeunesse dans sa guinguette magique. Pour plus de détails, consultez le site internet de l’événement : www.partir-en-livre.fr.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr