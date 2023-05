Rendez-vous aux Jardins: Villa Perrusson, Bourgogne, événement 2-4 juin, Monuments historiques

Alors que cet événement national se rapproche, prévu entre le 2 et le 4 juin, rendons-nous à Écuisses pour explorer ce trésor du patrimoine, qui est inscrit sur la liste complémentaire des Monuments historiques.

« On se croirait perdu dans la campagne ! », déclare Isaline Lebaron, responsable du service des publics à l’Ecomusée Creusot-Montceau, lors d’une visite de la Villa Perrusson. Selon elle, cette demeure est un exemple parfait de l’architecture de la Belle Époque à la fin du 19ème siècle. Située dans le village d’Écuisses, à 20 minutes du Creusot, cette villa témoigne de l’âge d’or industriel de la céramique dans la région entre 1870 et 1920.

La villa est ornée de tuiles vernissées et de décorations multicolores en céramique sur les toits et les façades. Elle a été construite en 1895 pour les familles Perrusson et Desfontaines, entrepreneurs de tuiles et céramiques. Ils l’utilisaient comme maison-témoin pour démontrer leur savoir-faire. Le site devenait ainsi une « demeure catalogue » témoignant de l’histoire industrielle du territoire Creusot-Montceau.

À la fin du 19e siècle, les établissements Perrusson étaient bien établis sur les rives du canal du Centre, permettant à cette famille d’accéder au rang de notables. La villa servait de vitrine commerciale pour les acheteurs désireux de s’équiper en céramiques pour leur propre maison.

La Villa Perrusson est entourée d’un parc paysager à l’anglaise, avec un bassin, une orangerie et des cyprès chauves. Des rosiers anciens grimpants et des lianes ont été plantés au pied des murs et des clôtures. Ce trésor caché entre les vallées de la Dheune et de la Bourbince est à découvrir, notamment lors des animations spéciales organisées le samedi 3 juin pour la 20e édition des Rendez-vous aux jardins.