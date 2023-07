Rencontre avec Marion Le Neue, la femme qui manie le marteau à Brest ! 💪🔨 #force #Bretagne #artisanat

Depuis l’annĂ©e 2017, Marion Le Neue a obtenu son diplĂ´me de l’athlĂ©tisme au sein du Stade Brestois, une Ă©tape très importante de sa carrière qu’elle considère comme un accomplissement personnel et professionnel de taille. En effet, elle a travaillĂ© dur et s’est investie pleinement dans sa passion pour atteindre son objectif ultime. RĂ©cemment, le 11 juin Ă Vannes, Marion a dĂ©crochĂ© le titre de Championne de Bretagne en lancer du marteau avec une distance remarquable de 47,17 mètres. Cette victoire est aussi la preuve de sa tĂ©nacitĂ© Ă s’amĂ©liorer et son engagement Ă se donner Ă fond dans chaque compĂ©tition. Marion Le Neue est une vĂ©ritable inspiration pour tous les sportifs qui cherchent Ă atteindre leur plein potentiel.

Marion Le Neue : une athlète bretonne hors du commun

Marion Le Neue, une jeune femme de trente ans, est accessionnaire au Stade Brestois AthlĂ©tisme depuis 2017. Elle est rĂ©cemment devenue championne de Bretagne du lancer du marteau avec une distance de 47,17 m, Ă Vannes, le 11 juin 2023. Bien Ă©videmment, elle n’a pas pu rĂ©aliser cet exploit sans le talent mais Ă©galement la persĂ©vĂ©rance, car le lancer de marteau nĂ©cessite une technique implacable ainsi qu’une condition physique gĂ©ante.

« Je n’aimais pas trop courir »

Pour Marion Le Neue, son grand frère est le principal instigateur qui l’a initiĂ© au lancer du marteau. Sa vocation pour cette discipline est en rĂ©alitĂ© speed grâce Ă son dĂ©sintĂ©ressement Ă la course. « Mon grand frère faisait dĂ©jĂ de l’athlĂ©tisme et pratiquait le lancer du marteau. Toute petite, on m’a dirigĂ©e vers les lancers car je n’aimais pas trop courir », explique-t-elle. Cette orientation vers les lancers s’est donc imposĂ©e tout naturellement et a ainsi donnĂ© de la visibilitĂ© Ă cette jeune sportive bretonne.

Un mĂ©tier prenant Ă jongler avec l’athlĂ©tisme

MalgrĂ© sa passion pour le lancer du marteau, Marion Le Neue est Ă©galement Ă©ducatrice spĂ©cialisĂ©e en protection de l’enfance dans un foyer d’accueil pour des jeunes âgĂ©s de 15 Ă 18 ans, un mĂ©tier prenant nĂ©cessitant souvent une disponibilitĂ© Ă toute Ă©preuve. Elle jongle donc entre son mĂ©tier et sa passion : l’athlĂ©tisme. « Avec ces horaires irrĂ©guliers, je ne peux participer Ă tous les entraĂ®nements. Pour les compĂ©titions, j’essaie de nĂ©gocier avec mes collègues pour ĂŞtre libre Ă ces moments. Mais parfois ce n’est pas possible. Heureusement, on a un bon groupe de lanceurs qui sont motivĂ©s et c’est sympa », prĂ©cise-t-elle.

Adopter la technique et la vitesse pour un plateau rigoureux

Le lancer du marteau est une Ă©preuve physique et technique Ă la fois, de par la nĂ©cessitĂ© d’une vitesse de dĂ©placement et d’une technique gestuelle implacables. Les filles utilisent une boule de quatre kilos (trois pour les minimes et cadettes, deux pour les benjamines) rattachĂ©e Ă un câble et une poignĂ©e. Pour travailler la vitesse de rotation, les lanceurs utilisent un marteau lĂ©ger (trois kilos). En hiver, les sportifs peuvent utiliser cette technique pour travailler les mouvements techniques complexes. Le marteau lourd de cinq kilos est quant Ă lui utilisĂ© pour travailler la condition physique. Avant les compĂ©titions, les athlètes utilisent Ă©galement cet engin pour s’obliger Ă lancer rapidement et efficacement. Le choix des plateaux est crucial pour une bonne performance. Le plateau de Petit-Kerzu est rapide, tandis qu’un plateau plus rugueux oblige les lanceurs Ă compter davantage sur la technique et leur vitesse pour rĂ©ussir leur lancer.

Marion Le Neue incarne ainsi une personnalitĂ© hors du commun, avec une vision persĂ©vĂ©rante. Son mĂ©tier ne l’empĂŞche point de vivre sa passion pour le lancer du marteau. Elle jongle quotidiennement entre sa fonction et sa passion. En somme, tout est possible pourvu qu’on ait la passion et la dĂ©termination.