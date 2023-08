Remontez le temps avec la foire de Coligny !

Depuis 1984, le village de Coligny, dans le département de l’Ain, s’anime chaque premier mardi du mois d’août pour célébrer sa célèbre foire. Cette fête traditionnelle, qui se déroule dans une ambiance d’antan, transporte ses visiteurs dans le temps et laisse flotter un parfum de nostalgie dans l’air. De nombreux participants se parent pour l’occasion de costumes d’époque, prenant ainsi part à cette reconstitution historique grandeur nature. Coligny, situé autrefois sur la route du sel, a ainsi su préserver ses traditions et renouer avec son patrimoine pour offrir chaque année à ses habitants et aux visiteurs une expérience unique et mémorable.

La foire de Coligny, un voyage dans le passé

Des scènes de vie d’autrefois

Tenue bressane exigée, la foire bressane de Coligny est une reconstitution du quotidien rural du XIXe et du début du XXe siècle. Avec les coiffes sombres et le petit tuyau noir sur la tête pour évoquer les cheminées des fermes bressanes, les participants ressuscitent les scènes de vie d’autrefois. Lors de cette journée, des mariages sont également renouvelés avec les lois en vigueur à l’époque, y compris le devoir d’obéissance des épouses.

Un voyage dans le temps

La foire de Coligny offre un spectacle nostalgique qui attire de plus en plus de visiteurs, même les plus jeunes. Avec ses métiers, ses scènes de vie et ses chevaux de solides comtois qui se reposent dans l’égayoir, la foire rappelle la vie dans un village autrefois étape sur la route du sel

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA