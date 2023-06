Réforme des retraites, réactions politiques sur attaque d’Annecy: l’interview d’Eric Coquerel

Le représentant LFI de Seine-Saint-Denis et chef de la Commission des finances de l’Assemblée nationale était présent à l’émission « 8h30 franceinfo » le samedi 10 juin 2023.

Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, était l’invité du « 8h30 franceinfo », samedi 10 juin 2023. Il a répondu aux questions de Lorrain Sénéchal et Agathe Lambret sur la réforme des retraites et les réactions politiques après l’attaque au couteau d’Annecy.

Retraites: « Quand nous dirigerons ce pays, nous reviendrons sur cette réforme et essaierons de rétablir la retraite à 60 ans »

Suite au retrait jeudi dernier de la proposition de loi visant à annuler la réforme des retraites, qui avait été, selon le groupe Liot, vidée de son contenu en commission, Eric Coquerel considère qu’il est désormais « systématique » de ne pas pouvoir voter à l’Assemblée. Le groupe LFI va déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement pour « marquer le coup », car le député estime que nous avons « atteint une limite, avec une dérive qui s’attaque à la démocratie parlementaire de manière très grave ».

Pour Eric Coquerel, la suite du combat se déroulera en 2027 : « Depuis la Nupes, nous avons une gauche qui est à nouveau unie sur un programme de rupture (…) L’engagement que nous avons pris de revenir à la retraite à 60 ans et de nous fixer cet objectif montre que la page ouverte par la Nupes aux législatives va se poursuivre et, je l’espère, jusqu’en 2027, car c’est la seule garantie pour que nous puissions remporter les élections ».

Attaque au couteau à Annecy: les réactions de la droite et de l’extrême droite sont « indécentes »

Les réactions de la droite et de l’extrême droite après l’attaque au couteau d’Annecy ont été « indécentes », selon le député insoumis. « Essentialiser un acte qui pourrait signifier que les migrants sont des personnes qui agissent plus facilement de cette manière est une nouvelle façon de stigmatiser les étrangers », ajoute-t-il. Eric Coquerel appelle à organiser une grande marche contre l’extrême droite, en réunissant « les syndicats et les associations, en mettant de côté nos différences ».

« Il y a un lien », déclare Eric Coquerel, « entre les responsables politiques qui pensent qu’il est bon de pointer du doigt l’immigration et des groupes d’ultradroite qui agissent de manière de plus en plus détendue, à visage découvert, avec des slogans racistes et fascistes ». Le député LFI dénonce une « extrême droitisation idéologique du champ politique » en France, qui « imprègne largement le personnel politique et jusqu’au gouvernement ».

« Nous ferions mieux de nous intéresser à d’autres sujets, comme le problème de la santé mentale en France », estime-t-il. Le député pense que 35 000 à 40 000 personnes sans domicile en Île-de-France « ont des problèmes de santé mentale, faute d’accueil. (…) Il ne faut pas que la psychiatrie soit le parent pauvre de la santé en général ».

Retrouvez l’émission « 8h30 franceinfo » du samedi 10 juin 2023 en intégralité ci-dessous :