Réforme des retraites: Prof gréviste perd 1000€ de salaire mais « à l’aise avec conscience »

Charlotte, qui exerce le métier d’enseignante dans la capitale française, a participé activement à toutes les manifestations initiées par le mouvement contestataire. Malgré les éventuels sacrifices, elle ne compte pas manquer la 12ème journée d’action prévue ce jeudi. Dans une conversation avec franceinfo, elle a partagé ses espoirs et déceptions.

Charlotte, enseignante à Paris, fait partie des milliers de personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites. Syndiquée au SNES-FSU, elle a participé à onze manifestations et plusieurs rassemblements ponctuels, faisant neuf demi-journées de grève depuis la mi-janvier. Selon elle, la perte financière est d’environ 1 000 euros, et elle craint que cela ne soit prélevé sur ses salaires en fin de mois, ce qui pourrait « faire mal ». En conséquence, elle commence à restreindre ses sorties et ses dépenses.

Malgré ces sacrifices, l’enseignante ne compte pas baisser les bras, même si elle est consciente que le gouvernement pourrait ne pas reculer sur la réforme. Elle se souvient de ses premières manifestations, contre le Contrat Première Embauche (CPE), qui a été voté mais jamais appliqué par le gouvernement de l’époque. Elle espère que le gouvernement actuel finira par entendre la voix du peuple et faire machine arrière.

Toutefois, Charlotte se bat principalement par conviction et par principe. Elle estime que c’est son devoir de lutter contre une réforme qu’elle juge injuste, et même si elle sait qu’elle risque de subir cette réforme des retraites, elle veut être en paix avec sa conscience et savoir qu’elle a tout fait pour s’y opposer.

Son combat trouve écho auprès de ses collègues enseignants, dont jusqu’à 60% se sont mis en grève lors des pics de mobilisation, y compris ceux qui ne se mobilisent pas habituellement. Si la lutte des retraites a pu les décourager, elle a également réussi à les unir et à les inciter à se mobiliser pour d’autres causes, comme la future loi sur le travail évoquée par le gouvernement.