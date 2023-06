Réforme des retraites: Mobilisation en baisse, CGT ne renonce pas

Le mardi 6 juin, les protestations contre la réforme des pensions ont rassemblé 900 000 citoyens français à travers le pays, selon la CGT, et 281 000 selon le ministère de l’Intérieur. Ce nombre est en nette diminution, alors que les organisations syndicales ne sont pas d’accord sur la tactique à mettre en oeuvre.

Le mardi 6 juin, une 14e journée de manifestations contre la réforme des retraites a eu lieu. La mobilisation était à son niveau le plus bas depuis janvier, avec 900 000 manifestants recensés sur l’ensemble du territoire selon la CGT, contre 281 000 d’après le ministère de l’Intérieur. Ce dernier avait comptabilisé 782 000 personnes lors des manifestations du 1er mai. Les manifestants les plus déterminés sont toujours présents malgré l’adoption de la loi, même si les six derniers mois de lutte laissent un sentiment d’amertume.

Les positions des syndicats différent

Un manifestant exprime sa frustration : « On a beau hurler, on a beau gueuler, on a beau être là tout le temps, c’est comme si ça ne servait à rien, et en même temps, on continue d’être mobilisés pour dire que ce n’est pas possible« . Bien que les leaders syndicaux affichent une unité de façade, leurs prises de position commencent à diverger. La CFDT considère la lutte comme terminée, tandis que la CGT reste combative. Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat, demande « que jeudi [8 juin], les députés puissent voter la proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites« .