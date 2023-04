Réforme des retraites: Mobilisation constante dans les villes moyennes comme Compiègne

Depuis l’origine de la protestation, des municipalités de taille moyenne, à l’image de Compiègne, se trouvent au centre du mouvement grâce à une mobilisation importante. Le jeudi 13 avril, on dénombrait environ 2 000 individus présents dans les rues.

Ce jeudi 13 avril, les rues de Compiègne (Oise) sont un peu moins animées que lors des précédentes journées de mobilisation. On y trouve surtout des retraités et des syndiqués. Un manifestant déclare : « On les a toutes faites, mais bon, on verra bien si ça change quelque chose, on ne sait pas. On n’aura pas de regrets en tout cas ». La mobilisation semble s’affaiblir : d’après les syndicats, il y avait 2 000 personnes présentes, soit deux fois moins qu’en février.

Les manifestants se partagent entre espoir et résignation

Deux mois plus tard, Belinda, une téléconseillère d’un centre d’appel de l’Oise, fait toujours partie des manifestants, malgré une baisse d’engouement pour le mouvement. Elle espère encore l’abandon de la réforme. « S’il le faut, même tous les jours on sera dans la rue », soutient-elle. La décision du Conseil constitutionnel qui doit être rendue demain est dans tous les esprits. Quelle qu’elle soit, certains prévoient de continuer à se mobiliser. Les manifestants sont partagés entre l’espoir et la résignation après 12 journées de mobilisation.