Réforme des retraites: La gauche veut prolonger le débat, affirmant « Ils n’ont pas gagné »

Au cours des manifestations de la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi, les membres des partis de la Nupes restaient convaincus de leur cause. Ils ont affirmé que « la lutte ne s’arrêtera pas ».

Lors de la 14ème journée de protestation contre la réforme des retraites le mardi 6 juin, le niveau de participation était le plus bas depuis le début du mouvement social en janvier. Malgré cela, les leaders de l’opposition restaient optimistes lors des manifestations. À Paris, ils se sont tenus aux côtés des syndicats, préparant leur prochaine bataille : l’examen du texte Liot visant à abroger la réforme du gouvernement.

Le cortège parisien a été marqué par la présence de Jean-Luc Mélenchon, témoignant de l’importance de ce mouvement qui se trouve à un tournant. Le leader insoumis a tenté de redynamiser les manifestants malgré l’avis de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui pense que « le match est en train de se terminer ». Mélenchon a souligné que ce n’est pas un jeu, mais une lutte qui se poursuit.

> « C’était une bataille très forte et c’est pourquoi elle n’est pas finie. Et je vais vous dire : elle ne finira jamais, d’une manière ou d’une autre. Cette lutte va trouver son prolongement », Jean-Luc Mélenchon à franceinfo.

Pour Marine Tondelier, la dirigeante des écologistes, la bataille contre le gouvernement n’est pas terminée : « On n’a pas perdu, On n’a pas non plus gagné, ils n’ont pas non plus perdu : est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose ? On est exactement dans un moment qu’on peut appeler une ZAD ! »

## « Rendez-vous dans les urnes »

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, pense que la lutte va se transformer : « On a un pays qui est plus fracturé que jamais, Ce combat ne s’interrompra pas, ne serait-ce que parce qu’il y aura d’autres échéances démocratiques et que les Français auront la possibilité, dès les prochains scrutins, de rappeler au chef de l’État qu’ils ne partagent pas son avis. Donc, rendez-vous dans les urnes ! »

Avant cela, la Nupes se prépare pour son prochain combat à l’Assemblée nationale le jeudi 8 juin avec l’examen du texte du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites que la majorité tente de rendre irrecevable. La gauche dénonce déjà une « démocratie autoritaire », un « coup d’État institutionnel ».