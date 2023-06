Réforme des retraites: 14ème journée de manifestation, mobilisation en baisse

Le mardi 6 juin a été la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D’après les autorités, 281 000 personnes ont manifesté lors de cette journée, tandis que la CGT évoque le chiffre de 900 000. Cette journée de protestation a connu la plus faible participation depuis le mois de janvier.

Tout au long du pays, une 14ème journée de protestation contre la réforme des retraites a eu lieu comme un dernier combat, le mardi 6 juin. La mobilisation a atteint son niveau le plus bas depuis janvier : la CGT a compté 900 000 manifestants à travers le territoire, tandis que le ministère de l’Intérieur en a dénombré 281 000. Il y avait 782 000 manifestants le 1er mai. Dans les cortèges, les personnes les plus motivées sont toujours présentes malgré l’adoption de la loi, même si les six derniers mois de lutte laissent un sentiment d’amertume.

Les prises de position des syndicats varient

Un manifestant a déclaré : « On peut crier, on peut hurler, on peut être là tout le temps, on a l’impression que cela ne sert à rien et, en même temps, on continue à se mobiliser pour dire que ce n’est pas possible ». Bien que les leaders des syndicats apparaissent unis pour l’image, leurs points de vue commencent à différer. La CFDT parle de la fin du combat, tandis que la CGT demeure combative.