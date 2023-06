Comment réduire le plastique et le gaspillage d’eau lors des festivals d’été ? Voici une solution

L’été arrive et avec lui, les nombreux festivals. La chaleur est souvent de mise lors de ces événements, et la quête d’eau fraîche devient primordiale. Mais comment y parvenir sans gaspiller et en contentant tout le monde ? Une compagnie semble avoir découvert la solution idéale…

Chaque année, des centaines de milliers de bouteilles d’eau en plastique sont égarées lors des festivals, ainsi que pendant les compétitions sportives. Les coureurs sur route, par exemple, ne souhaitent pas gaspiller de temps pour remplir un verre et préfèrent attraper une bouteille au passage. Cependant, cette dernière est souvent jetée un peu plus loin, seulement à moitié consommée. On gaspille ainsi de l’eau et du plastique destiné au recyclage.

Des « Cup » géantes et des rampes de robinets proposent désormais une alternative. Le concept Rapid’Eau a été créé par la société Eurocom. Son directeur, Jean-Luc Schneider, explique le fonctionnement : « Nous mettons à disposition une Cup, qui est un grand gobelet équipé de pailles, très amusant, qui devient un lieu de rencontre convivial. Et pour les événements de très grande envergure, nous installons des rampes connectées à un surpresseur, permettant de remplir des verres de 25 cl en moins d’une seconde. »

Pas plus onéreux que la solution en plastique

La Cup et les rampes d’eau ont été expérimentées l’année dernière lors de compétitions de course à pied, de tournois de tennis et de festivals. Le procédé va être déployé à grande échelle et vous aurez peut-être l’occasion de le croiser lors de cette saison estivale.

La visibilité offerte par ce concept permet à des partenaires financiers de couvrir le coût d’une telle installation. Philippe Tauvel, directeur engagement de la marque MAIF, qui soutient à la fois les événements sportifs et culturels, explique : « Ce n’est pas plus coûteux que la solution en plastique, et cela satisfait les participants. On voyait trop de queues s’allonger près des points d’eau lors des festivals, en particulier pendant les épisodes de canicule l’été dernier. »

Rapid’Eau permet d’économiser de l’eau, réduit considérablement l’usage de bouteilles en plastique et propose en plus des boissons à une température fraîche, ce qui est non négligeable.