Record battu pour la traversée illégale de la Manche en 2023 !

Le jour de Vendredi, une vague de 686 personnes incluant hommes, femmes et enfants ont décidé de traverser illégalement la Manche pour s’installer outre-mer. Malgré les risques et les conditions périlleuses de la traversée, des centaines de migrants ont pris la décision de quitter leur terre d’origine dans l’espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. Le nombre de personnes prenant cette route est en constante augmentation, malgré les efforts des autorités pour empêcher le flux de migrants. Ces migrants font face à des difficultés considérables en cherchant à atteindre leur destination, tels que le risque de se noyer ou de subir des violences physiques. Cependant, ils sont prêts à tout risquer pour trouver la sécurité et la stabilité dont ils ont besoin pour leurs familles et pour eux-mêmes. Malheureusement, cette vague de personnes qui cherchent refuge est souvent confrontée à la discrimination et à l’exclusion dans les pays qui les accueillent, ce qui rend leur nouvelle vie encore plus difficile à mener.

686 personnes dans 13 embarcations

Ce vendredi 7 juillet, 686 personnes ont traversé illégalement la Manche pour rejoindre les côtes du Kent depuis le continent, à bord de 13 embarcations différentes. Cela représente un nouveau record pour l’année 2023, battant le précédent record du 11 juin où 549 migrants avaient fait le voyage.

Opérations de sauvetage

Une opération de sauvetage a été menée suite à l’alerte du Cross (Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) concernant un navire en difficulté au large des côtes françaises. Le navire de soutien et de sécurité Esvagt Charlie et la vedette Notre-Dame-des-Flandres ont récupéré 51 personnes.

2023 : de nombreuses traversées, mais moins qu’en 2022

En 2023, plus de 12 000 migrants ont réussi à passer illégalement au Royaume-Uni, soit 1 000 de moins que l’année précédente à la même période. Le gouvernement britannique a récemment signé un nouvel accord avec la France pour lutter contre l’immigration illégale, impliquant des centaines d’agents pour augmenter le taux d’interception et un investissement de plus de 500 millions d’euros jusqu’en 2026.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA