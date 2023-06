Réchauffement climatique : sommet pour un pacte financier mondial soutenant les pays pauvres

Environ 40 dirigeants nationaux et responsables gouvernementaux, les délégués des principales organisations financières, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et diverses organisations non gouvernementales (ONG) se rassemblent ce jeudi et vendredi dans la capitale française, Paris, afin d’essayer d’insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine de la finance liée au climat.

Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a débuté le jeudi 22 juin à Paris. Son objectif est de trouver des solutions pour aider les pays en développement alors que les crises liées au réchauffement climatique se multiplient.

Quel impact peut avoir ce sommet ?

Ce sommet pourrait contribuer à restaurer la confiance entre les pays en développement et les pays riches, qui s’est effritée au fil des crises. Le sommet devrait permettre de tenir des promesses encore non tenues, concernant des montants avoisinant les 200 milliards de dollars.

Les participants pourraient également s’accorder sur un système permettant de suspendre la dette des pays en cas de crise climatique. Enfin, le sommet va chercher à construire une coalition pour créer une taxe sur le transport maritime. Il s’agit à la fois de mesures pratiques pour lever des fonds, et de mesures visant à lever certains tabous, comme les taxes et la dette.

Pourquoi est-il nécessaire de réformer la finance climatique ?

Le système mis en place par les pays riches pour soutenir les pays en développement ne fonctionne plus. Le FMI et la Banque mondiale, en première ligne, appartiennent au monde d’avant et ont été structurées bien avant le réchauffement climatique.

Les estimations varient, mais les besoins ont explosé. Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat, parle d’un « mur d’investissement » de 1 000 à plus de 2 000 milliards de dollars par an pour faire face aux inondations, à la montée des eaux, aux sécheresses, mais aussi pour soutenir ces pays dans leur transition énergétique tout en leur permettant d’investir dans l’éducation, la santé et le développement.

Aujourd’hui, ces pays sont asphyxiés par la dette. Les institutions financières sont freinées par les niveaux de risques. Le secteur privé investit beaucoup plus massivement dans des projets d’énergie renouvelable en Europe qu’en Afrique. En somme, le système financier encourage davantage la spéculation que le développement.

Peut-on espérer des conclusions dès vendredi matin ?

L’Elysée ambitionne de présenter une feuille de route commune à l’issue du sommet, mais la voie à suivre risque d’être longue. Les discussions devraient se poursuivre lors du G20 en septembre et de la COP en novembre. L’objectif de ce sommet est de débloquer les discussions et de trouver des consensus. Le sommet a été préparé de manière accélérée, en seulement six mois.