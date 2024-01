Rapport choc : Les fédérations sportives françaises tourmentées par l’omerta et les défaillances !

Le dossier aborde spécifiquement la question des 400 000 euros de revenus bruts perçus annuellement, ainsi que la prime d’objectif de 100 000 euros reçue par la ministre Amélie Oudéa-Castéra durant sa fonction en tant que directrice générale de la Fédération française de tennis entre 2021 et 2022.

Un rapport parlementaire accablant pour les fédérations sportives françaises

Lundi 22 janvier, un rapport concernant les fédérations sportives françaises a mis en lumière des « défaillances systémiques » principalement liées à des problèmes d’éthique et à la lutte contre les violences sexuelles. Il a été demandé la création d’une autorité indépendante chargée du contrôle. Le document, réalisé par la députée écologiste Sabrina Sebaihi, dépeint un tableau désolant du sport français actuel, marqué par une « culture du secret, du mensonge et du faux témoignage » ainsi qu’un « entre-soi » au détriment de la responsabilité et de la transparence.

Des appels pour plus de contrôle et de transparence

Le rapport parlementaire met aussi en évidence les incohérences dans la rémunération de certains responsables, avec des montants jugés « très élevés, voire anormales ». Parmi ces derniers, le cas d’Amélie Oudéa-Castéra, ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis, qui touchait 400 000 euros bruts annuels et 100 000 euros de prime d’objectif, est notamment pointé du doigt. Sabrina Sebaihi plaide pour un « choc de contrôle, de transparence et de culture démocratique », qui passerait par la création d’une autorité administrative indépendante chargée de la protection de l’éthique du sport. Cette dernière serait dotée d’un « pouvoir de sanctions financières » envers les fédérations ne respectant pas leurs « obligations et engagements ». Le rapport pointe également du doigt les « défaillances de l’Etat » en matière de contrôle.

Un silence pesant face aux violences sexuelles

Le rapport est particulièrement sévère concernant les violences sexuelles dans le sport. Sabrina Sebaihi y dénonce un « long silence », un « long déni » et une « longue inertie » de la part du sport français. De même, la plateforme Signal-Sports, créée par le ministère en 2020 pour lutter contre ces violences, est critiquée pour son manque de visibilité et d’efficacité. La députée écologiste évoque enfin la « désinvolture » de certains dirigeants lors des auditions. Elle appelle à une plus grande parité femmes-hommes dans tous les organes dirigeants du sport et à un « état des lieux » concernant certaines accusations graves liées aux violences sexuelles.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA