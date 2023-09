Quimper : Jeudi 7 septembre explosif, que s’est-il passé ?

Le jeudi 7 septembre 2023 à Quimper, plusieurs événements ont rythmé la journée. Tout d’abord, une mobilisation spontanée a eu lieu contre la fermeture annoncée d’une classe. Les habitants du quartier ont fait preuve d’une grande solidarité en se rassemblant pour manifester leur opposition à cette décision. Cette mobilisation a été soutenue par de nombreuses associations locales, qui ont exprimé leur indignation et leur désaccord face à cette mesure. Par ailleurs, plusieurs portes ouvertes ont eu lieu dans le quartier, notamment au centre des Abeilles, à l’Arpaq et à la MPT d’Ergué-Armel. Les habitants ont ainsi pu découvrir ces structures et participer à différentes activités proposées tout au long de la journée. Cette journée a été marquée par un fort dynamisme et une grande mobilisation de la part des habitants de Quimper.

Manifestation contre fermeture de classe à l’école Jean-Monnet

La fermeture d’une classe à l’école primaire Jean-Monnet à Quimper est cause d’incompréhension chez les parents d’élèves, qui invoquent une augmentation des effectifs de l’école. Pour protester, une manifestation est prévue devant la Direction départementale de l’éducation nationale le 7 septembre.

Portes ouvertes au Centre des Abeilles, à l’Arpaq et à la MPT d’Ergué-Armel

Lors des portes ouvertes organisées le 7 septembre, le Centre des Abeilles à Quimper présente son programme comprenant des cours de langue des signes, de taï chi, d’autodéfense, d’escrime, de yoga nidra et de chinois pour débutants. L’Arpaq présentera également ses nouveautés, avec des cours d’écriture et de poésie, de gym sur chaise et d’accompagnement à domicile numérique. La MPT d’Ergué-Armel proposera des activités pour enfants comme la zumba et ludo-cirque ainsi que du Qi Gong et une chorale en italien pour adultes.

Rendez-vous de Max : rencontre avec Jean Daniel

Dans le cadre des Rendez-vous de Max, Jean Daniel, ermite paysan et écrivain, donnera une causerie sur la foi, la poésie et la raison philosophique. La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace de ses livres. L’événement est prévu pour le 7 septembre au Pub Ceili à Quimper.

