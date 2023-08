« Queyrock Festival : Une affiche de choix avec Klone et Les Fatals Picards en Périgord »

Du 4 au 6 août de l’année 2023, les amoureux de la musique rock ont rendez-vous à Ginestet en Dordogne pour la seconde édition d’un festival hors du commun : le festival Queyrock. Durant trois jours de folie, vingt-huit groupes de rock venus des quatre coins du monde offriront des prestations inoubliables et déchaîneront les foules. Ce festival, qui se veut authentique et unique en son genre, est organisé sur le terrain de ses créateurs, rendant l’événement encore plus intime et personnalisé. Ainsi, Queyrock réunit non seulement des talents musicaux d’ici et d’ailleurs, mais également une ambiance conviviale et familiale qui ne laissera personne indifférent.

Le Queyrock Open Air Festival de Ginestet

Le Queyrock Open Air Festival de Ginestet, en Dordogne, est un petit festival de musique rock qui est en train de grandir. Pour sa deuxième édition, il propose une programmation de 28 concerts 100 % rock, avec des groupes très divers, y compris des groupes émergents. Les deux scènes sont installées en plein air, dans un cadre champêtre.

Un festival qui prend de l’ampleur

Le festival est né de l’initiative d’un jeune couple, Léa et Rémi Cousty, qui voulaient créer un événement local pour les amateurs de musique rock. La première édition a été couronnée de succès, avec 600 spectateurs présents. Cette année, l’événement durera trois jours au lieu de deux, avec une capacité d’accueil de 1500 spectateurs par jour. En plus d’une programmation de qualité, les organisateurs offrent également des conditions de tournage professionnel aux groupes émergents, avec des caméras sur scène et un enregistrement de qualité.

Des tarifs abordables pour toutes les bourses

Le Queyrock Open Air Festival a comme but de rassembler les amateurs de musique rock, en proposant des tarifs abordables, avec un pass trois jours à 75 euros et une journée à 32 euros. Les organisateurs espèrent que le festival grandira encore dans les années à venir.

source originale : www.francetvinfo.fr

