Quête du sens au travail: 43% des actifs prêts à quitter leur emploi pour un autre d’ici 2 ans

Selon une étude divulguée jeudi par l’initiative Projet Sens, qui regroupe des responsables investis pour redonner une signification à l’activité professionnelle, 66 % des dirigeants d’entreprises privées estiment qu’ils sont submergés par une quantité excessive de « documents et de tâches administratives » dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon un rapport intitulé « Du sens à l’ouvrage : comprendre les nouvelles aspirations dans le travail », publié le 22 juin par le Projet Sens, 43% des personnes actives envisagent de quitter leur emploi dans les deux années à venir pour en trouver un autre qui a plus de sens. Cette tendance est notamment influencée par la crise sanitaire, les préoccupations environnementales croissantes et la diminution du chômage. Les Français ne cherchent pas à s’éloigner du travail, mais veulent plutôt y trouver plus de sens et être plus autonomes et impliqués dans leurs missions professionnelles.

Seulement un actif sur cinq considère son travail très important

L’étude révèle que 50% des femmes, 52% des managers et 59% des moins de 35 ans envisagent de quitter leur emploi actuel pour un autre ayant plus de sens dans les deux ans à venir. Les employés qui trouvent du sens à leur travail sont trois fois plus susceptibles de rester dans leur entreprise. La perception du travail s’est détériorée au fil des années. En 1990, 60% des actifs jugeaient leur travail très important dans leur vie, contre seulement 21% en 2022. Au fil des ans, la rémunération est devenue une motivation de plus en plus importante, passant de 33% en 1993 à 45% en 2022. En revanche, la moitié des actifs considérait leur travail comme une contrainte plutôt qu’un épanouissement en 2006, contre 54% en 2022.

L’enquête montre également que 29% des actifs ne comprennent pas le sens et l’utilité de leur emploi. Par ailleurs, 42% des cadres de moins de 35 ans ont déjà démissionné d’un poste en CDI dans les deux ans suivant leur prise de poste. Les procédures internes des entreprises contribuent à l’épuisement des employés, 66% des cadres du secteur privé estimant qu’il y a trop de paperasserie et d’administration, un sentiment partagé par 76% des cadres du secteur public.

Diminuer les contraintes administratives et renforcer l’autonomie des employés

L’étude souligne également une différence de perception du sens du travail entre les employés et les dirigeants. 90% des salariés estiment qu’il est important ou essentiel que leur entreprise leur donne du sens au travail, tandis que 14% des dirigeants souhaitent s’y atteler et 85% ne prévoient pas de le faire, soit parce que ce n’est pas important pour eux (23%), soit parce qu’ils estiment l’avoir déjà fait (62%).

Le Projet Sens propose un manifeste pour que les organisations d’entreprise favorisent la rencontre entre les aspirations individuelles et l’utilité sociale. L’association recommande notamment de prendre en compte les suggestions des employés sur le réalité de leur travail afin de réduire les contraintes administratives et les processus décisionnels et d’accroître leur autonomie. Il est également conseillé d’identifier les facteurs empêchant de bien faire son travail au sein des équipes, de donner des perspectives d’évolution aux employés qui en manquent, en passant notamment par l’enrichissement des missions, la gestion des parcours et la formation. Les conditions d’une véritable considération et reconnaissance, sans attendre les évaluations annuelles, doivent également être créées.

Projet Sens est une association regroupant dix entreprises, Groupe ADP, AG2R La Mondiale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Dassault Systèmes, MAIF, Orange, Groupe RATP, Renault Group, SNCF et Veolia, représentant un million d’employés. L’étude a été réalisée en collaboration avec les managers, employés et DRH de ces entreprises.