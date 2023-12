Quels conseils pour préparer et financer des obsèques ?

Perdre un être cher désempare toujours la famille proche. Au-delà de la douleur et de l’émotion, il faut également penser aux démarches et préparations liées à l’organisation des obsèques. Cet article vous accompagne dans cette épreuve en vous guidant pas à pas sur les différentes étapes et décisions à prendre, de la mise en place du financement pour couvrir les frais d’obsèques à la sélection de la pierre tombale en passant par le choix des professionnels qui vous offriront leur aide et leur soutien tout au long de ce processus.

Comment choisir la pierre tombale et à quel coût ?

La sélection du monument funéraire s’avère bien évidemment essentielle dans l’organisation des obsèques puisque c’est lui qui symbolisera la mémoire du défunt pour les proches et les générations futures.

Les éléments composant une pierre tombale

Avant de choisir une pierre tombale, il convient de connaître les différentes options disponibles sur le marché. En règle générale, un monument funéraire peut être constitué :

D’un socle et d’une stèle gravée avec le nom, les dates et éventuellement une courte citation ou un hommage au défunt

D’une plaque commémorative venant se fixer sur la stèle ou sur le soubassement

D’éventuels ornements tels que des sculptures, des fresques, etc.

Ces éléments font partie intégrante de la personnalisation du monument, permettant ainsi de refléter les goûts, les convictions et même parfois la vie de la personne décédée.

Comment déterminer le budget pour une pierre tombale ?

Dans le choix d’une pierre tombale, le budget est souvent un critère déterminant pour les familles. Le prix d’un monument funéraire varie en fonction de différents paramètres, tels que :

Le type et la qualité des matériaux utilisés (granit, marbre, pierre, etc.)

La taille, la forme et le design du monument

Les finitions et les éléments de personnalisation choisis

Nous vous conseillons de comparer plusieurs devis afin de choisir la solution la plus adaptée à vos attentes et à votre budget. Pour acheter un monument funéraire et organiser les obsèques, les dépenses engagées varient généralement entre 2000 et 10 000 €.

Financer des obsèques : quelles sont les possibilités ?

Afin d’organiser des funérailles dignes, il est primordial d’évaluer les différents moyens de financement possibles au préalable. Si vous estimez votre projet, vous aurez une meilleure gestion des dépenses lors de cette période douloureuse. Parmi les principales solutions se trouvent :

Un contrat obsèques : souscrire un contrat obsèques permet de constituer un capital disponible au moment du décès pour couvrir les frais d’obsèques de manière contractuelle. Par contre, il faut commencer la souscription jeune (à partir de 40 ans) pour espérer réduire les cotisations.

: souscrire un contrat obsèques permet de constituer un capital disponible au moment du décès pour couvrir les frais d’obsèques de manière contractuelle. Par contre, il faut commencer la souscription jeune (à partir de 40 ans) pour espérer réduire les cotisations. Assurance vie ou assurance décès : la première est utilisable pour les frais d’enterrement, avec des bénéficiaires nommés. La seconde permet, en revanche, le versement d’une rente ou capital aux bénéficiaires après le décès.

la première est utilisable pour les frais d’enterrement, avec des bénéficiaires nommés. La seconde permet, en revanche, le versement d’une rente ou capital aux bénéficiaires après le décès. Prélèvements sur les biens du défunt : les coûts des funérailles peuvent être payés via un prélèvement sur l’héritage (jusqu’à 1 500 € autorisés par l’État français) ou bien via un prélèvement sur comptes bancaires du défunt (jusqu’à 5 000 € autorisés depuis 2013).

: les coûts des funérailles peuvent être payés via un (jusqu’à 1 500 € autorisés par l’État français) ou bien via un prélèvement sur comptes bancaires du défunt (jusqu’à 5 000 € autorisés depuis 2013). L’épargne individuelle ou familiale : mettre régulièrement de côté une somme d’argent en vue de financer ses propres obsèques ou celles d’un proche permet non seulement de disperser les coûts sur une plus longue période, mais également de limiter le recours à l’endettement en cas d’imprévu.

: mettre régulièrement de côté une somme d’argent en vue de financer ses propres obsèques ou celles d’un proche permet non seulement de disperser les coûts sur une plus longue période, mais également de limiter le recours à l’endettement en cas d’imprévu. Le financement participatif : solliciter les proches pour contribuer financièrement aux funérailles peut représenter une solution de secours face aux coûts exorbitants des prestations funéraires.

Y a-t-il des aides financières pour prendre en charge les frais funéraires ?

Sans ressources suffisantes, les familles d’un défunt ont droit à des dispositifs d’aides de l’État et de certains organismes sociaux pour la prise en charge partielle ou totale des frais des obsèques. On peut non exhaustivement citer :

Le capital décès de la CPAM : la CPAM priorise les conjoints, les enfants et enfin, les parents du défunt pour attribuer cette aide. Le montant est fixe et s’élève à 3 681 €.

: la CPAM priorise les conjoints, les enfants et enfin, les parents du défunt pour attribuer cette aide. Le montant est fixe et s’élève à 3 681 €. CNAV pour les retraités du régime général : il s’agit d’un remboursement plafonné à 2 286,74 €, prélevé sur les pensions de vieillesse. Il vous faudra avancer les frais.

: il s’agit d’un remboursement plafonné à 2 286,74 €, prélevé sur les pensions de vieillesse. Il vous faudra avancer les frais. Capital décès de la MSA pour salariés agricoles : il donne la priorité aux ayants droit à la charge de l’assuré, montant forfaitaire de 3 681 € pour 2023.

: il donne la priorité aux ayants droit à la charge de l’assuré, montant forfaitaire de 3 681 € pour 2023. Aides du CCAS : cette assistance pour les frais liés à un enterrement est attribuée suivant des critères spécifiques à chaque commune.

: cette assistance pour les frais liés à un enterrement est attribuée suivant des critères spécifiques à chaque commune. Aide d’urgence de la CAF : le montant de l’aide de la CAF varie entre 800 et 1 500 euros, selon les critères départementaux.

Il existe aussi des cas spécifiques face à un décès accidentel :

Accident de la route : indemnisation par l’assurance du tiers responsable ou le FGAO si non identifié/non assuré.

: indemnisation par l’assurance du tiers responsable ou le FGAO si non identifié/non assuré. Accident du travail ou maladie professionnelle : remboursement par la Sécurité sociale et éventuellement par le contrat de prévoyance de l’employeur.

Il est important de noter que pour la plupart de ces aides, il faut initier les démarches soi-même auprès des collectivités et organismes concernés, car elles ne sont pas attribuées automatiquement.

Pourquoi faire appel à une société professionnelle pour l’organisation des obsèques ?

Pour être mieux accompagné et soutenu face à une telle épreuve, il peut être judicieux de faire appel aux services d’une entreprise spécialisée dans l’organisation des obsèques. Ces professionnels du secteur sont en mesure de proposer :

Un accompagnement complet avec prise en charge des démarches administratives, funéraires et post-funéraires

Une sélection de prestations adaptées aux souhaits de la famille et/ou du défunt (inhumation, crémation, choix du lieu de recueillement, etc.)

Des conseils et un soutien psychologique pour aider les proches endeuillés à traverser cette période de deuil

Comment choisir la bonne entreprise de pompes funèbres ?

Face au nombre croissant d’établissements présents sur le marché, trouver le bon prestataire peut s’avérer difficile. Pour vous aider à faire le meilleur choix, voici quelques conseils et critères de sélection :

Comparer les tarifs proposés par plusieurs sociétés et se renseigner sur leurs différentes offres et services

Se fier au bouche-à-oreille et demander conseil auprès de ses proches

S’informer sur la réputation et les avis publiés en ligne concernant chaque société de pompes funèbres

Pour conclure, préparer des obsèques est une étape douloureuse et complexe dans la vie d’une famille. Ainsi, être bien accompagné et soutenu dans ce processus vous permettra de vivre votre deuil plus sereinement et d’organiser des funérailles dignes de la mémoire du défunt.