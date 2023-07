Quelle voiture hybride rechargeable acheter ? Voici le top 3

Le marché des voitures électriques et hybrides rechargeables connaît une croissance exponentielle en Europe, avec la volonté grandissante des consommateurs de se tourner vers des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous les trois meilleures voitures hybrides rechargeables du moment.

Numéro 1 : Tesla Model Y

Le SUV américain est incontestablement le leader du marché des voitures électriques en Europe. Avec plus de 165 000 immatriculations en mai dernier, Tesla domine largement ce segment de marché. Le Model Y séduit par son design élégant, ses performances impressionnantes et ses fonctionnalités innovantes.

Autonomie : jusqu’à 540 km

Puissance : entre 346 et 456 ch

Prix : à partir de 58 990 €

Ses points forts :

– Un intérieur spacieux et confortable

– Une interface utilisateur intuitive et évolutive

– Des mises à jour régulières pour améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités

Numéro 2 : Volkswagen ID.4

Le constructeur allemand n’est pas en reste avec son modèle phare 100% électrique. La Volkswagen ID.4 fait partie des meilleures ventes européennes, bien que loin derrière la Tesla Model Y. Elle offre une alternative intéressante pour ceux qui cherchent un véhicule électrique abordable et polyvalent.

Autonomie : jusqu’à 520 km

Puissance : entre 148 et 204 ch

Prix : à partir de 41 870 €

Ses points forts :

– Un espace intérieur généreux

– Une qualité de finition exemplaire

– Un réseau de recharge bien développé

Numéro 3 : Hyundai IONIQ 5

Le constructeur coréen frappe fort avec son nouveau crossover 100% électrique. L’IONIQ 5 se distingue par son design audacieux, ses équipements technologiques avancés et sa modularité impressionnante.

Autonomie : jusqu’à 480 km

Puissance : entre 169 et 305 ch

Prix : à partir de 45 900 €

Ses points forts :

– Une esthétique extérieure originale et futuriste

– Des technologies embarquées innovantes

– Une habitabilité exceptionnelle grâce à sa plateforme dédiée aux véhicules électriques

Assurer une voiture hybride rechargeable : comment faire ?

Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de différence notable entre l’assurance d’une voiture hybride rechargeable et celle d’une voiture classique. Les formules proposées par les compagnies d’assurances seront les mêmes, allant de la responsabilité civile au tiers basique, à la garantie tous risques.

Cependant, certaines compagnies d’assurance proposent des réductions pour les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables, et il est donc recommandé de comparer les offres avant de s’engager.

Les aides à l’achat d’une voiture hybride rechargeable

Pour encourager l’adoption des véhicules électriques et hybrides rechargeables, plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place par le gouvernement. Parmi eux, on retrouve le bonus écologique, la prime à la conversion et le bonus occasion.

Il est essentiel de se renseigner sur les conditions d’éligibilité et les montants accordés afin de bénéficier au mieux de ces aides lors de l’achat d’un véhicule propre.

En conclusion, face à l’essor des voitures électriques et hybrides rechargeables, il devient crucial de bien choisir son modèle en fonction de ses besoins et de son budget. Les trois modèles présentés ci-dessus représentent le nec plus ultra du marché actuel, mais d’autres alternatives existent pour ceux qui cherchent des options plus accessibles. N’hésitez pas à vous informer, comparer les offres d’assurance et les aides disponibles pour faire le meilleur choix possible.