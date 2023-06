Quand l’artiste chevauche l’impossible : la fusion ultime homme-cheval

Dans le Pays basque, en Aquitaine, se cache un trio d’érudits de la voltige équestre, un art mêlant audacieusement sport de haut niveau et pure création artistique. Dotée d’une grâce insoupçonnable, cette discipline exige des heures et des heures d’entraînement acharné, ainsi qu’un dévouement sans faille. Les voltigeurs qui se risquent à explorer ce territoire singulier sont peu nombreux. En effet, seuls trois courageux athlètes ont osé embrasser cette aventure dans cette région pittoresque et passionnée du Pays basque. Tous les regards se tournent vers eux, en quête de performances audacieuses et de figures inédites, prêts à explorer les horizons infinis de cet équilibre précaire entre art équestre et compétition de haut niveau. Ces sportifs accomplis, qui ont choisi de se consacrer corps et âme à cette discipline exigeante, sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes, même au prix de sacrifices sans aucun regret.

Entre art et sport, la voltige équestre : un défi passionnant

La voltige équestre est une discipline qui exige des heures d’entraînement et de nombreux sacrifices. En Aquitaine, seuls trois passionnés pratiquent cette discipline exceptionnelle, tous installés au Pays Basque.

A Ahetze, Manu Fourcade et son épouse Stéphanie ont ouvert un centre équestre. Ils sont des professionnels de la voltige et ont choisi de mettre leur carrière entre parenthèses pour former la relève. Actuellement, ils comptent une dizaine d’élèves, âgés de 10 à 18 ans. Ce sont des enfants et des adolescents passionnés, qui n’ont pas peur des chutes ou des bleus.

Cette passion anime également Romance Nicoletti, qui s’est installée à Orègue, dans l’intérieur du Pays Basque, il y a quatre ans, pour se consacrer entièrement à cette discipline. Étant autodidacte, elle s’est formée en analysant des vidéos trouvées sur internet. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre les spectacles et son travail dans une sellerie.

« Le peuple des centaures » vous invite à découvrir ces personnages, qui sont des êtres hybrides, mi-hommes mi-chevaux et qui ont le pouvoir d’arrêter le temps lorsqu’ils partent au galop.

► Retrouvez tous les magazines du Pays Basque sur la plateforme FRANCE.TV