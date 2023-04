Pyrénées-Atlantiques: Interpellation d’un conducteur soupçonné d’avoir tué une adolescente

Un individu âgé de 31 ans a été mis en garde à vue le mercredi soir, d’après les informations de France Bleu Béarn Bigorre. Cet automobiliste est suspecté d’avoir percuté une famille de trois enfants mardi à Rivehaute, située dans les Pyrénées-Atlantiques. Suite à cet accident, une jeune fille âgée de 14 ans a perdu la vie.

Le chauffeur en fuite soupçonné d’avoir heurté mardi 11 avril trois frères et sœurs sur une route départementale à Rivehaute (Pyrénées-Atlantiques) et d’avoir causé la mort d’une jeune fille de 14 ans a été arrêté et placé en détention provisoire mercredi 12 avril dans la soirée, a annoncé à France Bleu Béarn Bigorre le procureur de la République de Pau.

Il s’agit d’un homme de 31 ans. Mardi soir, vers 22 heures, trois frères et sœurs ont été heurtés par une voiture à Rivehaute (Pyrénées-Atlantiques), sur la RD 23, dont Hyméris, une adolescente de 14 ans qui faisait du roller et qui a été mortellement blessée. Dans un communiqué, le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, a précisé que « trois adolescents d’une même fratrie circulaient à vélo et en roller sur la route départementale 23 ». L’une d’entre eux, une jeune fille de 14 ans, a été « heurtée par l’arrière par une voiture ». Selon le procureur, le chauffeur ne s’est pas arrêté et s’est enfui. À leur arrivée, les secours n’ont pu que constater le décès de la victime. Ses deux frères ont été hospitalisés.

Le chauffeur a avoué avoir renversé la fratrie

Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, a annoncé mercredi soir que le « chauffeur du véhicule mis en cause a été arrêté et placé en détention provisoire. Il s’agit d’un homme de 31 ans ». Il ne s’est pas arrêté après l’accident, mardi soir vers 22 heures et était en fuite depuis. Mercredi, la gendarmerie d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques) avait lancé un appel à témoins pour retrouver le chauffeur en fuite.

D’après le parquet de Pau, les enquêteurs ont pu retrouver le chauffeur grâce à cet appel à témoins. Un habitant a signalé avoir vu passer la voiture recherchée. Ce témoignage a permis aux gendarmes de la brigade de recherche d’Orthez d’identifier la direction prise par le fugitif. Les enquêteurs connaissaient également le modèle du véhicule impliqué grâce aux débris retrouvés sur les lieux de l’accident.

Le chauffeur en fuite a donc été arrêté, 20 heures après l’accident qui s’est produit sur la RD 23 entre Mauléon et Sauveterre-de-Béarn, la rocade qui contourne la commune de Rivehaute, également connue sous le nom de « Voie de la Soule ». Selon France Bleu Béarn Bigorre, l’homme a avoué les faits. Il était toujours en garde à vue jeudi.