PSG vs AC Milan : L’incroyable transformation de Paris après leur débâcle à Newcastle

En amont de leur rencontre avec les Rossoneri mardi prochain, le club phare de la ville Lumière a repris du poil de la bête en un mois, se stabilisant sur une bonne dynamique. Cette réinvigoration a été rendu possible grâce à une modification tactique judicieuse et la contribution essentielle de deux de ses figures emblématiques.

Renouveau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions

Après avoir touché le fond suite à une lourde défaite à Newcastle le 4 octobre dernier, le Paris Saint-Germain (PSG) aborde son déplacement à Milan en Ligue des Champions avec une confiance renouvelée. Depuis cette débâcle, les joueurs de Luis Enrique ont enchaîné cinq victoires d’affilée, chacune étant marquée par trois buts. Le PSG ne craint pas son adversaire, qu’il a déjà battu une fois, surtout qu’il se rend en Lombardie avec une équipe au complet et une assurance renforcée.

La stratégie tactique de Luis Enrique

Malgré le coup dur à Newcastle, Luis Enrique est resté convaincu que sa stratégie était la meilleure. Toutefois, l’entraîneur a apporté une légère retouche à son plan de jeu et a réintégré un milieu de métier, ce qui a permis d’améliorer la stabilité et la fluidité du jeu parisien. La paire Manuel Ugarte-Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Kang-In Lee ont tous contribué au renforcement du milieu de terrain, avec le dernier offrant une performance remarquable contre Montpellier.

La résurgence de Kylian Mbappé et l’émergence de Warren Zaïre-Emery

L’attaquant vedette Kylian Mbappé a retrouvé la forme après une période sans marquer. Il a réussi à se débarrasser de sa malédiction des 221 minutes sans but lors du match contre Newcastle. À la suite de cela, il a retrouvé le chemin des filets lors de ses matchs avec l’équipe de France et avec le PSG, confirmant qu’il a bien repris son rôle de leader au sein du club.

Parallelement, Warren Zaïre-Emery, à 17 ans seulement, a été catapulté comme titulaire par Luis Enrique. Considéré comme l’avenir du PSG depuis plus d’un an, ce « diamant », pour reprendre le mot de l’entraîneur, a prouvé qu’il est aussi l’acteur majeur du présent du club. Il a brillé pendant le mois d’octobre, devenant l’un des joueurs les plus impressionnants de l’équipe. Sa capacité à lier le jeu avec ses coéquipiers et à savoir où se positionner sur le terrain est particulièrement appréciée. Après un passage avec l’équipe de France espoirs, il est revenu encore plus fort, donnant une performance exceptionnelle contre l’AC Milan en Ligue des champions. Tout ceci suggère que Didier Deschamps pourrait même le sélectionner pour jouer avec l’équipe nationale.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA