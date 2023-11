PSG en Ligue 1 : Moins de comptes mais une identité renforcée – Bilan avant semaine cruciale !

Alors que le Paris Saint Germain se prépare pour ses rencontres imminentes contre Monaco ce vendredi, et Newcastle le mercredi qui suit, l’équipe semble rester en arrière comparé à sa performance à cette même période l’année précédente. Sera-t-il en mesure d’assurer sa cadence jusqu’à la clôture de la saison ?

PSG prépare deux matchs cruciaux malgré les perturbations

Après une trêve internationale éprouvante qui a laissé en miettes Warren Zaïre-Emery jusqu’en 2024, le Paris Saint Germain (PSG) se dirige vers deux matchs décisifs. Le vendredi 24 novembre, le PSG, leader actuel, accueillera l’équipe de Monaco, qui occupe la troisième place de la Ligue 1, n’étant qu’à trois points derrière. Le mercredi, ils joueront contre Newcastle lors de l’avant-dernière journée du tour des groupes de la Ligue des Champions.

Comparaison des résultats des saisons précédentes

En comparaison avec l’équipe de la saison dernière guidée par Christophe Galtier, les performances actuelles du PSG sont plutôt fluctuantes. D’un point de vue purement comptable, le PSG fait légèrement moins bien cette saison avec 27 points contre 32 pour l’équipe de Galtier, après 12 matchs de championnat. En plus des trois défaites cette saison contre Nice, Newcastle et Milan, le PSG a également marqué moins de buts en comparaison de l’année précédente (36 contre 40). Toutefois, le club parisien reste compétitif en terminant plus de matchs avec au moins trois buts marqués (9 contre 7).

Confiance dans les compétences offensives de l’équipe

Les attaquants du PSG, bien qu’ayant fait preuve de moins de régularité dans les performances, restent néanmoins confiants de leurs capacités à marquer des buts. Kylian Mbappé, attaquant du PSG, reste le meilleur buteur du club avec 15 buts, toutes compétitions confondues. Cependant, son équipe dépend beaucoup de ses performances offensives. Les autres attaquants tels que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos marquent moins de buts, avec respectivement seulement 3 et 2 buts à leur actif. Néanmoins, malgré ces performances moins impressionnantes, le club reste confiant dans ses capacités et ne voit pas une dépendance excessive envers Mbappé.

Nouvelle approche de jeu pour le PSG

Pour cette saison, le PSG dispose d’une nouvelle approche de jeu, plus offensive. Le coach Luis Enrique a donné à son équipe un style de jeu caractérisé par une possession de balle extrême, même si cela peut parfois conduire à un manque de productivité en attaque contre des défenses retranchées. En dépit de l’élimination dès les huitièmes de la Ligue des champions précédente et un titre conquis sans grande gloire, cette nouvelle stratégie offre un renouveau et une nouvelle dynamique au club.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA