PSG: Christophe Galtier sous protection après milliers de menaces de mort

Christophe Galtier fait l’objet de menaces mortelles, indique mercredi la direction sportive de Radio France, suite à un courriel non vérifié qui l’accuse d’avoir prononcé des déclarations discriminatoires.

Le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, bénéficie d’une protection personnelle après avoir été la cible de milliers de menaces de mort, selon les informations obtenues par la direction des sports de Radio France le mercredi 12 avril. Cette protection est garantie par des agents de sécurité privés, comme l’a confirmé une source interne du club auprès de France Bleu Paris.

Ces menaces sont survenues après la diffusion d’un email, rapporté par plusieurs médias bien que non vérifié par franceinfo, qui impute à Christophe Galtier d’avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu’il officiait en tant qu’entraîneur du club de Nice. Des propos qu’il « réfute avec la plus grande véhémence », selon les déclarations de son avocat.

Pour l’instant, les avocats de l’entraîneur se réservent la possibilité de déposer deux plaintes : une pour harcèlement et menaces de mort, et une autre probablement pour diffamation envers les auteurs de cette lettre.

De leur côté, l’OGC Nice affirme que « les faits rapportés concernent deux personnes qui ne sont plus employées par l’OGC Nice » et que cette situation « a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits ». Le club indique également qu’il ne fera « pas davantage de commentaires ».