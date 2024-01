Prudence au sport en hiver : Faits essentiels sur les risques et les bonnes pratiques

À l’heure où une vague de froid a envahi l’hexagone depuis le début de la semaine, il est habituellement recommandé de ne pas s’adonner à une activité physique sous un tel climat.

Froid intense en France : les impacts sur les pratiques sportives

Depuis le début de janvier, une vague de froid s’abat sur la France, posant des questions sur l’opportunité de maintenir des activités sportives extérieures. Certaines personnes continuent de pratiquer malgré le froid, mais quels sont les gestes à adopter? Un point s’impose sur les recommandations à observer.

Risques musculaires, respiratoires et cardiaques : conséquences du sport en extérieur par temps froid

Le Dr. Roger Rua, spécialiste en médecine du sport, recommande la prudence lorsqu’il s’agit de faire du sport en extérieur par temps froid, en raison des risques accrus pour le système musculaire, respiratoire et cardiaque. Dans un environnement froid, le corps est amené à contracter les muscles pour maintenir la chaleur corporelle. Cela se traduit par une consommation d’énergie qui pourrait se manifester par des blessures si l’intensité de l’activité physique reste la même.

Les risques respiratoires sont quant à eux liés à la température de l’air inhalé: plus il est froid, moins l’oxygène est assimilé par les alvéoles pulmonaires. En conséquence, la quantité d’oxygène dans le sang diminue, augmentant le risque d’essoufflement. Pour ces raisons, les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques sont particulièrement dissuadées de faire du sport en extérieur par temps froid, étant donné que le cœur entre en surrégime pour réchauffer l’organisme.

Une pratique ajustée pour bénéficier des bienfaits du sport en extérieur

Toutefois, il n’est pas question de partir du principe qu’il faut suspendre toute pratique sportive en extérieur dès l’arrivée du froid. Le sport en plein air présente des avantages inexistants en salle : respirer un air non confiné et moins chargé de CO 2 , obtenir une exposition au soleil indispensable pour la production de vitamine D, vitale pour la santé des os.

La clé est d’adapter sa pratique sportive aux conditions climatiques. Le Dr. Rua conseille de prévoir ses activités sportives pendant les heures les plus clémentes de la journée, de réduire le temps d’exposition au froid et de couvrir les extrémités avec gants et bonnet. Un échauffement préalable d’une dizaine de minutes est également recommandé pour préparer le cœur et les muscles avant de sortir. En outre, il faut porter des chaussures adaptées car le sol peut être plus dur et glissant en raison du froid. S’hydrater reste crucial malgré le fait que le froid masque souvent la sensation de soif. Enfin, le conseil le plus essentiel reste d’être à l’écoute de son corps et d’arrêter en cas de signes anormaux.

