Protégez-vous contre les tsunamis à Marseille : risque élevé de catastrophe (76 caractères)

Un exercice grandeur nature pour prévenir des risques de tsunamis

La Ville de Marseille a organisé un exercice grandeur nature pour prévenir de potentiels risques de tsunamis. L’exercice a eu lieu à la plage du Prophète dans le 7ème arrondissement. L’objectif était de tester la capacité d’une coordination concertée et d’une évacuation dans les conditions de sécurité optimales en cas de tsunamis. Les marins-pompiers de Marseille et les services de la Direction de prévention des risques de la municipalité ont travaillé ensemble pour la réalisation de cet exercice.

Marseille concernée par les tsunamis

Le dispositif testé à Marseille s’avère nécessaire car la ville fait face à des risques élevés. L’UNESCO a estimé à 95% à 100% la possibilité d’une catastrophe de ce type dans les 30 prochaines années. En 1812, un tsunami avait déjà frappé Marseille. Cette situation instaure une forte probabilité d’un nouveau tsunami dans la région. Les tsunamis qui pourraient se produire à Marseille se traduiraient principalement par une élévation puissante et importante du niveau de l’eau plutôt qu’une grande vague.

Une région à risques

Marseille se situe entre l’Algérie et l’Italie, une région qui peut subir des tsunamis en raison de la tectonique des plaques. Selon Jean-Pierre Cochet, il y a une corrélation immédiate avec ce phénomène et non le réchauffement climatique. Toutefois, les risques pour la population pourraient être atténués si toutes les mesures nécessaires étaient prises. Les autorités encouragent les gens de se mettre à un minimum de 5 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer et à reculer le plus loin possible de la mer.

Un label international

La Ville de Marseille prévoit plusieurs exercices d’évacuation pour prévenir des tsunamis dans les années à venir. La municipalité souhaite obtenir le label international « Marseille ready » délivré par l’UNESCO pour être la ville en Méditerranée la plus importante en capacité d’affronter un tsunami. Des exercices d’évacuation pour prévenir les tsunamis sont également réalisés dans d’autres régions, comme à Cannes où la côte d’Azur est également menacée par ces événements.

