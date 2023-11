Protégez vos animaux en cas d’inondation dans cette commune du Val-de-Marne

Un groupe, composé de 17 individus, dont deux spécialistes en médecine vétérinaire, a été préalablement assemblé afin de porter assistance aux compagnons à quatre pattes. Cette unité est déjà opérationnelle et prête à agir dans les situations les plus diverses, qu’il s’agisse de soigner une affection quelconque ou de prodiguer des conseils avisés pour le bien-être de nos chers animaux de compagnie. Ces professionnels, dotés d’une expertise avérée dans le domaine, mettent un point d’honneur à se tenir au courant des dernières avancées scientifiques et techniques, garantissant ainsi une prise en charge optimale des compagnons à poils, à plumes ou à écailles. Spécialistes de renom dans le domaine vétérinaire, ils allient compétences pointues et compassion, faisant preuve d’une empathie sans égale envers nos amis à quatre pattes. Ils sont non seulement aptes à prodiguer les divers traitements médicaux nécessaires, mais également à apporter un soutien moral tant aux animaux qu’à leurs propriétaires préoccupés. Forts d’une expérience solide et de nombreuses formations, ces professionnels veillent à adopter des méthodes innovantes, bienveillantes et adaptées à chaque situation spécifique. La mise en place de cette unité reflète la volonté de mettre à disposition des ressources humaines compétentes et dévouées afin de garantir la santé et le bien-être de nos fidèles compagnons.

Le premier Village forum Plouf à Alfortville sensibilise aux inondations

Ce samedi, la ville d’Alfortville, située dans le Val-de-Marne, a organisé le tout premier Village forum Plouf. L’objectif de cet événement était de sensibiliser la population aux inondations et de transmettre les bons réflexes à adopter en cas de crue. Pour soutenir cette initiative, la Croix-Rouge a pu faire la publicité de son unité spéciale d’assistance aux secours d’animaux.

Une unité d’assistance aux secours d’animaux pour faire face aux catastrophes naturelles

Depuis trois ans, la Croix-Rouge dispose d’une unité d’assistance aux secours d’animaux (UASA) dans le département. Composée de 17 secouristes, dont deux vétérinaires, cette équipe a pour mission de venir en aide et de sauver les animaux de compagnie en cas de crue, d’inondation ou de toute autre catastrophe. Cette initiative a été rapportée par le journal Le Parisien.

Des conseils essentiels pour la sécurité des animaux en cas d’évacuation

Lors de l’événement, les secouristes ont distribué aux habitants une liste d’articles à emporter lors de l’évacuation d’une zone avec leur animal. Ils ont également remis des autocollants permettant d’indiquer la présence d’un animal à l’intérieur d’une habitation. Ces mesures visent à faciliter l’intervention des secours et à sauver un maximum de vies, qu’elles soient humaines ou animales.

Une commune fortement exposée aux risques d’inondation

La commune d’Alfortville est particulièrement vulnérable aux inondations, avec 99% de son territoire situé en zone inondable entre la Seine et la Marne. En cas de crue, de nombreux habitants refusent d’évacuer s’ils ne peuvent emporter leur animal avec eux, ce qui peut compliquer les opérations de secours. Pour répondre plus efficacement aux besoins, la Croix-Rouge prévoit de mettre en place des conventions avec des vétérinaires afin de garantir une réponse encore plus rapide en cas d’urgence.

