La propolis nous sauverait-il de la calvitie ?

Oui, c’est possible en considération de l’étude menée par des scientifiques de l’Université de Hokkaido au Japon dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Agricultural and Food Chemistry. En effet, les tests effectués sur des souris ont été concluants : la propolis, cette résine végétale que les abeilles utilisent pour solidifier ou aseptiser leurs ruches, a favorisé la repousse du pelage des souris. Des résultats porteurs d’espoir pour tous les hommes souffrant de la calvitie.Partant sur une étude suggérant que la propolis pouvait favoriser la multiplication des cellules responsables de la repousse des cheveux, Ken Kobayaski, chercheur au laboratoire de l’Université d’Hokkaido et co-auteur de l’étude, et son équipe ont posé l’hypothèse que la propolis pourrait faire pousser de nouvelles mèches.

La propolis efficace dans la repousse des poils

Pour l’étude, les pelages des souris ont été rasés ou épilés à la cire au niveau du dos. Dans les deux cas, la repousse des poils des souris ayant reçu une application cutanée de propolis a été plus vite comparée à ceux des autres souris et le nombre de leurs cellules liées à la pousse du pelage a augmenté après le traitement. En effet, la résine végétale propolis a stimulé la migration des cellules constituant les cheveux (les kératinocytes) dans la tige des poils et au niveau de l’épiderme et de nouveaux follicules se sont développés normalement. Au vu de ces résultats, les chercheurs ont conclu que « la propolis stimule la croissance des poils en induisant la prolifération des kératinocytes ».

L’effet anti-inflammatoire de la propolis pourrait empêcher la chute des cheveux

Compte-tenu de la présence des éléments anti-inflammatoires dans la propolis et partant du fait que la perte des cheveux est généralement due à une inflammation, les chercheurs ont également émis l’hypothèse que la « propolis pourrait empêcher la chute des cheveux due à la calvitie ». Pour confirmer cette hypothèse, de nombreuses expériences sont encore nécessaires.

La propolis, cette résine végétale aux mille vertus, possède également des propriétés antifongiques. Dans l’antiquité, elle était utilisée dans le traitement des tumeurs, des inflammations et des blessures.