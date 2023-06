Projet de loi « plein-emploi » présenté mercredi en Conseil des ministres: contenu

Le document, qui sera soumis à l’étude du Sénat en juillet, entérine la mise en place de France Travail, devant prendre la suite de Pôle emploi.

L’objectif du gouvernement français est d’atteindre le plein-emploi d’ici la fin du quinquennat. Pour y parvenir, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, présentera un projet de loi le 7 juin en Conseil des ministres, visant à « permettre l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi », expliquent les services de Matignon.

Voici les principales mesures du texte, qui sera examiné au Sénat à partir de juillet.

Remplacer Pôle emploi par France Travail

À partir du 1er janvier 2024, Pôle emploi sera remplacé par une nouvelle entité nommée France Travail. L’opérateur public et l’ensemble des acteurs de l’emploi devront fonctionner « en réseau » pour mieux accompagner « les personnes recherchant un emploi ou rencontrant des difficultés sociales », selon Matignon. Pour ce faire, des procédures et des critères communs, ainsi que des outils partagés en matière d’orientation, de diagnostic et de partage des données, seront mis en place.

Introduire un « contrat d’engagement » pour les chercheurs d’emploi

Toutes les personnes à la recherche d’un emploi seront désormais liées à France Travail et les bénéficiaires du RSA seront automatiquement inscrits à cet organisme. Chaque chercheur d’emploi signera un « contrat d’engagement » comprenant un plan d’action avec des objectifs d’insertion sociale et professionnelle adaptés à ses besoins. Ils devront participer à des ateliers, des formations ou des « actions d’immersion ». L’objectif de 15 à 20 heures hebdomadaires d’activité ne sera pas inscrit dans la loi, mais sera adapté en fonction des besoins de la personne.

Améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées

Le projet de loi vise également à faciliter l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à éviter de les diriger systématiquement vers des dispositifs spécifiques. Lorsqu’une personne recevra une reconnaissance du statut de travailleur handicapé, elle sera automatiquement intégrée à France Travail, qui déterminera son projet, ses besoins et l’orientation appropriée.

Renforcer l’accueil de la petite enfance

Enfin, le gouvernement souhaite renforcer l’offre d’accueil des jeunes enfants afin de faciliter la recherche d’emploi pour les parents. L’objectif est de créer 100 000 places d’accueil supplémentaires d’ici 2027 et 200 000 d’ici 2030. Les communes de plus de 3 500 habitants deviendront des « autorités organisatrices » de l’accueil des enfants, et un guichet d’information et d’accompagnement des parents sera mis en place dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants.