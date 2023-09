Profite du dernier jour de vacances à la plage avant la rentrée !

La nuit tombée sur la plage de la Touesse, de rares estivants se préparaient à quitter les lieux pour vaquer à leurs obligations de rentrée. Pourtant, certains chanceux profitaient encore de ces derniers instants de vacances pour s’imprégner une dernière fois de l’atmosphère iodée et ensoleillée. Chacun y allait de son activité : certains se délectaient de sandwiches et de salades en plein air, d’autres s’adonnaient au farniente sur les draps de plage, tandis que les plus jeunes s’adonnaient à des jeux de plage endiablés. Tous cherchaient à se nourrir de ces derniers moments de liberté et d’insouciance, avant de devoir reprendre la routine du quotidien. En somme, un véritable bain de jouvence pour les uns, un moment sacré pour les autres.

Des vacanciers profitent des derniers moments de la plage avant la rentrée

Alors que la rentrée approche, de nombreux vacanciers ont décidé de profiter des derniers moments de soleil sur la plage de la Touesse à Saint-Coulomb. Certains, comme Laëtitia et Léa, ont prévu une journée de détente avant la reprise, tandis que d’autres, comme Jean-Michel, préfèrent profiter de la plage. Les enfants Axel, Ewen et Clément s’amusent sur la plage avant de reprendre l’école.

Une préparation de rentrée ludique

Pour certains vacanciers, préparer la rentrée sur la plage est plus agréable que d’être enfermé à la maison à préparer les fournitures scolaires. Dimitri, par exemple, profite de ses derniers moments les pieds dans l’eau avant de se préoccuper des cahiers. Pour Stéphanie et ses enfants, la reprise sera synonyme de nouveaux défis et de plus d’autonomie, mais ils comptent bien profiter de quelques soirées sur la plage après l’école.

Des avis partagés sur la rentrée

Si certains comme Laëtitia sont enthousiastes à l’idée de reprendre le travail, d’autres, comme Léa, ne sont pas pressés de retourner à l’école. Clément, lui, prépare sa rentrée en classe de 6ème avec impatience après des vacances bien remplies entre la plage et le skatepark.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA