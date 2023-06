Procès pour le meurtre de Shaïna à Creil en 2019: famille espère sanction exemplaire

Le lundi 5 juin s’ouvre à Beauvais, devant la Cour d’assises des mineurs de l’Oise, le procès de l’individu suspecté d’avoir tué Shaïna en 2019 à Creil. Le jeune homme, qui entretenait une relation avec la victime, sera jugé pour assassinat. La peine maximale qu’il risque est la réclusion criminelle à perpétuité.

Shaïna Hansye avait 15 ans lorsqu’elle a été brûlée vive après avoir été poignardée à plusieurs reprises. Ce drame s’est produit à Creil, dans l’Oise, en octobre 2019. Les policiers avaient été alertés par des adolescents et avaient découvert le corps calciné de Shaïna près d’un cabanon, sous des débris. La lycéenne avait été poignardée puis brûlée vive par les cheveux, un mode opératoire glacial.

Shaïna avait déjà été victime à trois reprises : à 13 ans, elle avait subi ce qu’on appelle dans les quartiers une tournante, soit un viol collectif. Après avoir porté plainte, elle avait été passé à tabac et traitée de « délatrice » et de « fille facile ». L’accusation soutient que l’homme qui sera jugé lors du procès avait une liaison avec Shaïna parce qu’il la considérait comme facile. Il n’aurait pas supporté qu’elle tombe enceinte. Un co-détenu de l’accusé a rapporté qu’il lui avait dit qu’il préférait « prendre trente ans de prison que d’être le père d’un bâtard ». Un autre a affirmé qu’il lui aurait expliqué avoir tué sa petite amie « parce qu’elle était une pute », qu’il l’avait « mise enceinte » et qu’il n’était « pas question que sa mère l’apprenne ».

Les experts qui ont examiné l’accusé décrivent un individu ayant une « organisation névrotique peu construite », une « passion pour sa propre image » et un certain « détachement » par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Le procès se tiendra probablement à huis clos. Le grand frère de Shaïna, Yasin Hansye, espère une « sanction exemplaire ». Avant l’audience, prévue le 5 juin, Yasin Hansye organise un rassemblement en hommage à sa petite sœur. Le procès se tiendra très probablement à huis clos, l’accusé étant mineur au moment des faits.

La Fondation des Femmes demande à se porter partie civile pour ce procès et à être représentée en tant qu’association de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon son avocate, Negar Haeri, le drame de Shaïna n’est pas un simple fait divers, mais un fait de société : « Il faut qu’on comprenne comment une jeune fille en France peut finir brûlée vive, peut subir un tel calvaire avec ce point final qui exprime la haine que l’auteur des faits pouvait avoir pour qui elle était ». Me Haeri ajoute : « Ce n’est pas seulement Shaïna qu’on a tuée, c’est tout ce qu’elle représentait, c’est-à-dire une femme libre. On ne lui a pas pardonné sa liberté. »

L’accusé, âgé de 17 ans au moment des faits et aujourd’hui âgé de 20 ans, a toujours nié toute implication dans la mort de Shaïna. Il a fourni différentes versions de son emploi du temps la soirée du drame et a souvent refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Son avocate, Elise Arfi, estime qu’il n’y a pas de preuve établie et que des pistes sérieuses ont été négligées, notamment celle des individus qui s’en étaient pris à Shaïna auparavant et qui auraient pu lui en vouloir d’avoir parlé.

Le verdict de la Cour d’assises des mineurs de l’Oise doit être rendu le 9 juin.