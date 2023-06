Procès du « tueur de DRH » : silence de Gabriel Fortin, mutique depuis arrestation, en 3 semaines d’audience

Depuis mardi, le procès de Gabriel Fortin se déroule à Valence, où il est poursuivi pour avoir tué successivement une responsable de Pôle emploi situé dans la Drôme et la directrice des ressources humaines d’une société en Ardèche, en janvier de l’année 2021. De plus, il est également soupçonné d’avoir fait feu sur deux autres personnes occupant des postes de responsabilité dans le domaine des ressources humaines, et ce, deux jours avant les faits précédemment mentionnés, dans la région du Haut-Rhin.

Gabriel Fortin, surnommé le « tueur de DRH », comparait devant la cour d’assises de la Drôme depuis le 13 juin pour les meurtres de Patricia Pasquion, Estelle Luce et Géraldine Caclin, ainsi que pour tentative de meurtre sur un autre DRH, Bertrand M. Fortin, âgé de 48 ans, s’est muré dans le silence depuis plus de deux ans et ne s’est pas expliqué sur les raisons de son périple meurtrier qui a commencé le 26 janvier 2021 dans le Haut-Rhin et s’est terminé deux jours plus tard avec son arrestation retentissante au milieu du pont Frédéric-Mistral, entre Drôme et Ardèche. Ses avocats n’ont pas non plus répondu aux demandes des médias, dont celle de franceinfo. Gabriel Fortin a refusé de répondre aux questions en garde à vue et aux interrogatoires de la juge d’instruction, ainsi qu’à tous les entretiens des experts psychiatriques. Il n’a pas non plus participé aux reconstitutions organisées durant l’enquête.

La personnalité énigmatique de Fortin sera au centre du procès. Selon les informations de franceinfo, son frère et sa mère seront les premiers témoins attendus dès le premier jour du procès. Ce sont eux qui ont reçu les deux lettres d’adieu de l’accusé, découvertes à son domicile après les assassinats. Gabriel Fortin n’a cependant pas souhaité que sa famille lui rende visite en prison.

L’ancien ingénieur au chômage écrivait régulièrement à sa famille, mais ses lettres étaient également adressées aux victimes de ses actes. De nombreuses notes manuscrites de l’accusé ont été retrouvées dans sa cellule, dont une lettre adressée à sa mère, des griefs envers elle. Les enquêteurs ont également retrouvé des écrits démontrant la « vengeance froide » de Fortin.

Gabriel Fortin ne parle pas, mais il écrit constamment, que ce soit dans sa cellule ou dans sa vie quotidienne. De nombreux textes issus de son matériel informatique ont été extraits par les enquêteurs. Ils révèlent « une grande amertume quant aux motifs et circonstances de son licenciement ».