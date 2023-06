Procès de Gabriel Fortin, « le tueur de DRH » : la justice démarre les auditions

Le 13 juin, mardi matin, le procès de Gabriel Fortin, également connu sous le nom de « meurtrier de DRH », a commencé à Valence, dans le département de la Drôme. Il est mis en examen pour le meurtre de trois femmes.

Les familles des victimes attendent impatiemment ce moment. Gabriel Fortin, surnommé le « tueur de DRH », vient au tribunal de Valence (Drôme) sous bonne escorte et entre dans la salle d’audience. Il répond aux questions d’usage, et pour la première fois en deux ans, il prend la parole. En janvier 2021, cet homme de 48 ans assassine de sang-froid Estelle Luce, et une heure plus tard, il tire sur une autre personne et la rate. Ces deux victimes travaillaient dans les ressources humaines et avaient licencié l’accusé 15 ans auparavant.

Peine de prison à perpétuité possible

Son carnage ne s’arrête pas là. Dans une agence Pôle Emploi, il tue une conseillère, puis dans une entreprise, il assassine Géraldine Caclin, elle aussi DRH. Cette dernière entreprise l’avait licencié 12 ans plus tôt. Jean-Luc Pasquion, mari de la conseillère Pôle Emploi, exprime sa crainte en disant : « La plus grande appréhension est maintenant les avocats de la défense qui vont sortir des salades que je ne vais pas pouvoir écouter, car cela va me mettre hors de moi ».

Devant la Cour d’assises, Gabriel Fortin semble à l’aise et sûr de lui. Il risque la prison à perpétuité.