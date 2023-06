Prix « Le Goût des Sciences »: Découvrez les meilleurs livres scientifiques récompensés!

Un Prix littéraire destiné aux adultes et aux jeunes pour faciliter l’accès à la culture scientifique pour tout le monde !

Le Prix « Le Goût des sciences » est une initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui vise à récompenser les meilleurs ouvrages de médiation scientifique. La cérémonie de remise des prix de cette année s’est tenue le 5 juin 2023 au Planétarium de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. La ministre Sylvie Retailleau a remis aux lauréats un trophée sous la forme d’une reproduction de « La Jeune Chouette » (1918) de François Pompon.

Le Prix « Le Goût des sciences » jeunesse

Ce prix est décerné à un ouvrage destiné aux 9-13 ans. Cette année, le jury composé d’enfants de deux classes de 6e de Plouaret (Côtes d’Armor) et d’une classe de 5e du collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a choisi « Estelle et Noé à la découverte du centre de la Terre » d’un trio d’auteurs : Guillaume Golding, Pierre Véquaud et l’illustratrice Camouche. Le livre, édité par Millepages, parvient à transmettre avec brio la passion de la géologie à travers le regard d’enfants.

Le Prix « Le Goût des sciences » adultes

La biologiste Audrey Dussutour, spécialiste des fourmis et des organismes unicellulaires et directrice de recherche au CNRS, a été récompensée cette année. Son ouvrage, « Moi le Blob », est paru chez HumenSciences et illustre de manière limpide le monde fascinant du « Blob » (Physarum polycephalum), une espèce mystérieuse d’amibozoaires. Ses recherches ont également été mises à l’honneur avec un autre ouvrage sélectionné : « L’Odyssée des Fourmis », coécrit avec Antoine Wystrach.

Le Blob est un organisme énigmatique qui a même fait un voyage dans l’espace avec l’astronaute Thomas Pesquet. Il peut apprendre et communiquer malgré l’absence de système nerveux. Le livre de Dussutour propose des expériences et des « recettes » pour en apprendre davantage sur cette créature fascinante et, éventuellement, l’adopter.

Bonne lecture scientifique à tous !