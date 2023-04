Printemps de Bourges: « Des histoires vraies » en musique par Florent Marchet et Sophie Calle

Sophie Calle et l’artiste musical Florent Marchet se sont associés pour élaborer une œuvre originale, mêlant spectacle musical et récitation, inspirée du livre « Des histoires vraies » écrit par la plasticienne et auteure. Le spectacle a eu lieu le mardi 18 avril dans le contexte du festival Printemps de Bourges.

L’artiste multidisciplinaire Sophie Calle – plasticienne, photographe, réalisatrice et écrivaine – a offert une totale liberté d’inspiration au musicien Florent Marchet. Leur rencontre et amitié ont donné naissance à un spectacle inédit, spécialement conçu pour le Printemps de Bourges et joué mardi dernier au théâtre Jacques Cœur. Le spectacle s’inspire du septième opus de la célèbre œuvre de Sophie Calle, Histoires vraies (2021), qui mêle des microfictions légères et drôles à des récits sérieux et dramatiques reflétant des moments de sa vie, réinventés.

Florent Marchet a sélectionné des textes parmi les Histoires vraies de Sophie Calle. « J’ai travaillé dessus pendant deux mois et demi, rassemblant un corpus de textes à mettre en parallèle avec mes chansons. J’ai également composé des morceaux pour Sophie, qu’elle chantera et que nous interpréterons ensemble », explique le musicien. Cette création offre un moment hybride, à mi-chemin entre lecture et concert, toujours empreint de l’humour caractéristique des écrits de l’artiste plasticienne.

Une fusion des arts

Pour Florent Marchet, grand admirateur de l’œuvre de Sophie Calle, la création du spectacle s’est imposée comme une évidence. « C’est le moins que je puisse faire pour l’œuvre de Sophie, qui compte beaucoup pour moi. Je peux bien lui consacrer ce temps, car ses histoires vraies m’ont beaucoup inspiré et m’ont montré des directions à suivre », confie-t-il.

Quant à Sophie Calle, lire ses propres textes et chanter ne sont pas des exercices auxquels elle est familière. Cependant, c’est précisément dans ces moments que la magie de la création opère et que l’on constate à quel point les arts peuvent se mêler harmonieusement. « Au final, il ne s’agit que d’outils, que l’on choisisse d’écrire, de sculpter, de peindre ou de filmer, seule la caméra change de place et d’angle. Et avec Sophie, nous avons la chance de partager certaines thématiques », conclut Florent Marchet.

Le Printemps de Bourges se déroule du 18 au 23 avril 2023. Pour plus d’informations, consultez le site de l’événement.