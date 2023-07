Prince : un nouveau titre inédit dévoilé, « All A Share Together Now »

NPG Records, l’écurie musicale du mythique Kid de Minneapolis, vient tout juste de porter à la connaissance de tous les fans deux nouveaux morceaux, aussi étonnants que somptueux, pour notre plus grand plaisir. Incontestablement à l’origine d’une œuvre foisonnante, l’auteur de ces titres mystérieux nous propose ici un véritable inédit, une fleur solaire à déguster sans modération. À l’écoute, on ne peut que succomber à l’émotion transmise par ces mélodies délicates et enveloppantes. En somme, un très beau cadeau que nous offre le Kid pour cette fin d’année.

Prince : deux nouvelles chansons exhumées de ses archives

« Tous ensemble » dans le même bateau

L’histoire est connue de tous les fans de la légende de la pop-rock Prince : après sa mort en 2016, des centaines de bijoux musicaux ont été retrouvés dans ses archives. Depuis lors, ses héritiers partagent régulièrement des petits trésors de cette caverne d’Ali Baba. Le vendredi 7 juillet, deux chansons ont été dévoilées via NPG Records en association avec Paisley Park.

Parmi ces deux titres, l’un est un véritable inédit, « All A Share Together Now ». Cette chanson a été enregistrée en septembre 2006, quelques mois après l’album « 3121 ». Avec sa ligne de basse élastique, groovy et jazzy, ce titre est parfait pour l’été. Dans les paroles, Prince évoque la Bible : “Les écritures nous enseignent que, peu importe le temps, la dette de ceux qui nous ont précédés doit être payée, tous ensemble maintenant », chante-t-il de son phrasé fluide.

Une démo de 1976 vendue à plus de 60 000 euros

En plus de cette chanson inédite, l’autre titre est la nouvelle version de « 7 », la « E Flat version ». Paru initialement sur l’album Love Symbol en 1992, cette version a été dévoilée pour la première fois lors d’une célébration de quatre jours à Paisley Park en juin. Chaka Khan, Chuck D de Public Enemy, Doug E. Fresh et D-Nice étaient présents à cette occasion et ont chacun reçu une clé USB en forme de cassette audio contenant les deux titres.

Le 22 juin, une démo de Prince enregistrée en 1976 pour la signature de son premier contrat avec une maison de disques a été vendue aux enchères chez RR Auction pour 67 259 dollars (soit environ 61 320 euros). Sur cette bande audio, Prince, alors âgé de 18 ans, chante et joue de tous les instruments. On y trouve notamment deux titres qui figuraient sur son premier album For You en 1978, « Just As Long As We’re Together » et « My Love is Forever », ainsi qu’un inédit nommé « Jelly Jam ».

La légende de Prince vit toujours

Plus de cinq ans après sa mort, Prince continue d’inspirer et de fasciner les mélomanes du monde entier. Ces deux nouvelles chansons sont une preuve supplémentaire que son art est éternel et que sa légende vit toujours. Avec son groove unique et sa voix captivante, Prince restera à jamais une icône de la musique, dont l’influence se fera sentir pour les générations à venir.