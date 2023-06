Pride des banlieues: Accès PMA pour personnes racisées, dénonce communauté queer Seine-Saint-Denis

Le samedi 3 juin, la troisième édition de la marche des fiertés des quartiers populaires se déroule dans les rues de Saint-Denis, en revendiquant l’accès à la PMA pour les individus transgenres et les personnes de couleur. Yanis Khames, qui est en charge de l’organisation de cet événement, plaide également pour une meilleure prise en charge de la communauté LGBT+ au sein des services publics.

« Je vous convie à la Pride des banlieues qui se tiendra le samedi 3 juin au départ de Saint-Denis, rendez-vous sur place ! », annonce Adèle Haenel dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du collectif organisateur de cette marche des fiertés des quartiers populaires. L’actrice, qui a récemment fait part de son « arrêt du cinéma », invite également à signer la pétition de la pride pour l’accès à la PMA « pour toustes ».

Selon Yanis Khames, co-coordinateur de l’évènement, Adèle Haenel est « une personnalité qui a une place importante dans les milieux militants ». À l’occasion de cette troisième Pride des banlieues – qui avait rassemblé près de 10 000 personnes en 2022 – il publie Les marges au centre de la lutte : théorie et pratique de la pride des banlieues, un manifeste du mouvement.

Franceinfo : cette année, la pride des banlieues revendique principalement l’accès à la PMA « pour toustes ». D’après vous, la loi de 2021 qui a ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules n’est pas suffisante ?

Yanis Khames : Malheureusement, elle exclut les personnes trans, puisque les personnes ayant la civilité d’homme ne peuvent pas bénéficier de la PMA selon cette loi. Cela signifie que si on est capable de procréer mais qu’on a la civilité homme, comme beaucoup d’hommes trans, on n’a pas accès à la PMA. C’est un premier point. En outre, il existe une pratique interdite par une circulaire, appelée l’appariement, qui exige que les donneurs et les donneuses d’ovocytes aient la même couleur de peau que les receveurs et les receveuses. Cela signifie qu’une personne noire qui bénéficie d’un don d’ovocytes doit avoir une donneuse noire.

<"Le problème, c'est qu'il y a une pénurie de gamètes, notamment une pénurie de gamètes de personnes racisées, car les campagnes de prévention pour encourager le don de gamètes ciblent spécifiquement les personnes blanches.">

Ainsi, dans les faits, une personne racisée peut attendre jusqu’à dix ans, selon l’agence de biomédecine [cité par Libération], alors qu’une personne blanche doit attendre en moyenne deux ans pour accéder à la PMA. Cela est d’autant plus problématique que l’âge de fertilité maximal est de 25 ans et que le temps est compté pour devenir parent.

Franceinfo : Parmi les soutiens de la Pride, on compte l’actrice Adèle Haenel. Dans une vidéo, elle encourage à signer votre pétition pour un accès plus large à la PMA. Ce message a été diffusé quelques jours après l’annonce retentissante de sa décision de ne plus faire de cinéma. Pourquoi l’avoir sollicitée ?

Adèle Haenel est une personnalité importante dans les milieux militants depuis ses prises de position fermes lors de la cérémonie des César [en 2022]. Nous avons également besoin de personnes alliées à nos luttes et qui disposent d’une certaine visibilité pour donner de l’écho au mouvement et toucher un maximum de personnes. Nous sommes ravis qu’Adèle Haenel ait accepté de contribuer, cela faisait un moment que nous étions en contact avec elle et nous travaillions sur cette collaboration depuis un peu plus longtemps [que l’annonce de son « arrêt du cinéma »]. Adèle Haenel représente le « non ! ». Autrement dit : « Tous les espaces légitimes que vous imposez et dans lesquels vous décidez entre vous, personnes en position de domination, ne sont pas acceptables ». Elle est véritablement le symbole de cette idée.

Franceinfo : L’année dernière, vous espériez pouvoir sensibiliser les agents des services publics à l’accueil des personnes LGBTQ+. Les administrations vous ont-elles ouvert leurs portes ?

Les progrès sont très timides. Certaines localités ont des initiatives ponctuelles, mais il n’y a que très peu d’obligations pour l’instant. Et quand elles existent, elles se limitent à des sensibilisations d’une à deux heures, alors qu’il faudrait des formations d’au moins trois jours. Nous avons organisé une formation à la mairie de Saint-Denis le jeudi 1er juin et nous travaillons également avec le département à l’organisation d’une formation, mais cela prend du temps. Pour moi, il y a un manque de volonté politique. On sent que ce sujet reste secondaire.

Franceinfo : Quelles situations ces formations permettraient-elles d’éviter ?

Dans le contexte d’une école, si les enseignants sont formés, cela signifie qu’ils vont créer un environnement plus propice pour les personnes LGBT+. Ils organiseront des séances de sensibilisation, mettront en place des outils permettant aux personnes concernées d’obtenir des informations sur les identités et de savoir à qui s’adresser en cas de besoin. Cela peut aussi être, si une situation de violence se produit, d’avoir les mots justes et les bonnes pratiques pour soutenir la victime. Par exemple, une insulte LGBTphobe ne serait pas tolérée. Cela pourrait également concerner une personne trans qui se présente à un guichet, par exemple de l’état-civil, et qui ne serait pas mégenrée. On l’appellera par le pronom auquel elle s’identifie. Il s’agit également de créer un climat dans lequel les violences ne sont pas acceptées, dans lequel les victimes sont accompagnées et enfin où chacun et chacune peut s’épanouir. Cela peut aussi être de se sentir à l’aise pour parler de son ami à la machine à café, si l’on est un homme, sans que cela ne pose de problème. Il s’agit aussi de choses simples.