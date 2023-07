Prévision météo Aquitaine pour ce week-end : entre pluie et éclaircies

Un temps mitigé à prévoir pour la fin de semaine

L’anticyclone centré sur la France maintiendra un temps maussade sur l’Atlantique jusqu’à jeudi. À partir de vendredi, les conditions météorologiques devraient être pluvieuses puis mitigées et surtout moins chaudes dans la région d’Aquitaine. Lundi matin, plus on se déplacera vers le sud, plus les nuages seront nombreux. On peut s’attendre à de faibles pluies sur le Pays Basque et le Béarn. L’après-midi, place au soleil sur la majeure partie de la région.

Des températures en baisse

Lundi matin, les températures seront stationnaires par rapport à la veille, avec une légère baisse attendue dans l’après-midi. Les habitants de l’Aquitaine pourront néanmoins profiter du soleil avant que les conditions météorologiques ne redeviennent plus instables en début de semaine prochaine.

Les prévisions par département :

Dordogne : vigilance orange aux orages mercredi soir, amélioration jeudi et vendredi avec des averses et des éclaircies

Lot-et-Garonne : orages mercredi soir, temps plus sec jeudi et vendredi avec quelques averses et éclaircies

Gironde : vigilance orange aux orages mercredi soir, temps mitigé jeudi et vendredi avec des averses et des éclaircies

Landes : quelques orages mercredi soir, amélioration jeudi et vendredi avec un temps plus sec et des éclaircies

Pyrénées-Atlantiques : pluies faibles lundi matin sur le Pays Basque et le Béarn, soleil l’après-midi

Orages violents dans certaines régions

Ce week-end, une dégradation orageuse est annoncée par l’Atlantique. Elle touchera l’ouest et le sud-ouest dans l’après-midi de dimanche et s’étendra vers les régions centrales en fin de journée. Ces orages pourraient être violents, notamment dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté et de Bretagne.

Les précautions à prendre :

Face à ces conditions météorologiques instables, il convient de rester prudent et de suivre les recommandations des autorités locales. Voici quelques conseils pour vous protéger en cas d’orage :

Fermez les portes, fenêtres et volets pour éviter les infiltrations d’eau

Ne sortez pas durant l’orage, surtout si vous êtes en montagne ou près d’un cours d’eau

Évitez d’utiliser vos appareils électriques et débranchez-les pour éviter les surtensions

Rangez vos objets de valeur en hauteur pour les protéger des inondations éventuelles

En cas d’inondation, ne tentez pas de traverser une zone immergée à pied ou en voiture, car le courant peut être très fort

Une amélioration attendue la semaine prochaine

Au-delà de ce week-end pluvieux et orageux, une amélioration du temps est attendue pour la semaine prochaine. Les pressions atmosphériques devraient augmenter progressivement, entraînant un temps plus sec à partir de l’ouest. L’Aquitaine pourra donc profiter de quelques jours ensoleillés avant que les conditions météorologiques ne se gâtent à nouveau.

En résumé, la météo en Aquitaine pour ce week-end sera marquée par des pluies et des orages, suivis d’éclaircies. Il faudra donc composer avec ces conditions changeantes pour profiter au mieux des activités extérieures et rester vigilant face aux risques liés aux intempéries.