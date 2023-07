Prévenir la noyade de votre enfant : astuces de sécurité aquatique

Cela fait maintenant cinq ans que se déroule, en Nouvelle-Aquitaine, la campagne de prévention intitulée « Mini Sauveteurs ». Cette dernière a pour but de sensibiliser les enfants âgés de 7 à 12 ans aux dangers du bord de mer et de la plage. Le dimanche 16 juillet dernier, c’était au tour de la ville d’Arcachon (33) d’accueillir l’évènement avant que celui-ci ne prenne la direction de la Grande plage de Royan (17) le lendemain, lundi 17 juillet. De 14h30 à 18 heures, les enfants ont pu participer à différentes activités ludiques et éducatives, encadrées par des professionnels de la sécurité et de la prévention. Une initiative qui permet de faire prendre conscience aux plus jeunes des risques liés à la mer, tout en leur apprenant les bons réflexes en cas de danger.

Mini Sauveteurs : enfants, plage et sécurité

Une bouée ne protège pas de la noyade

Les vacances à la plage sont souvent synonymes de journées paisibles sous le soleil et les baignades dans les vagues. Cependant, les entrées imprévues dans l’eau et la hauteur des vagues peuvent mettre en danger les petits enfants qui jouent dans les eaux peu éloignées de la plage. Les parents peuvent facilement perdre le contrôle des mouvements de l’enfant, qui peuvent rapidement devenir une situation d’urgence. C’est pourquoi, pour la cinquième année consécutive, la Nouvelle-Aquitaine organise la campagne de prévention « Mini Sauveteurs » qui a pour objectif de sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans aux dangers du bord de mer et de la plage, notamment à la noyade. Les sauveteurs des SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) montrent aux enfants les risques liés au bord de mer et à la plage, ainsi que les gestes de sécurité à maîtriser pour prévenir les accidents.

Sensibiliser aussi les parents

L’idée de la campagne de prévention « Mini Sauveteurs » est de conscientiser les parents en utilisant les enfants comme un canal d’information. En effet, les parents doivent être conscients que la noyade est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de un à quatre ans. Les enfants peuvent aussi se perdre dans la foule des baigneurs sur la plage. En conséquence, les sauveteurs rappellent qu’il ne faut pas hésiter à faire appel à eux en cas de difficulté.

Réagir aux dangers

L’initiative donne des outils aux enfants pour les aider à garder leur calme en cas de problème. Les sauveteurs des SNSM d’Arcachon les ont initiés aux gestes de survie. Le but n’est pas d’en faire des secouristes, mais de les entraîner à réagir aux dangers. La campagne de prévention Mini Sauveteurs s’arrête ce lundi (17 juillet) sur la Grande plage de Royan (17), de 14 h 30 à 18 heures. Les sauveteurs des SNSM seront présents pour sensibiliser les enfants à la sécurité des activités aquatiques en bord de mer et pour indiquer les risques de la mer et comment faire face aux incidents. Les enfants pourront désormais jouer en toute sécurité en apprenant les règles des gestes à acquérir pour éviter les risques.

source originale : La Pause Info.fr