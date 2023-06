Président Fédération française sport adapté valorise athlètes déficients intellectuels aux Paralympiques

Dans la ville de Vichy, les Global Games se déroulent jusqu’au 10 juin. Il s’agit d’un événement similaire aux Jeux mondiaux, destiné aux sportifs souffrant de handicaps intellectuels.

Mardi 6 juin, près du terrain d’athlétisme du CREPS de Vichy, Marc Truffaut était difficile à manquer. Avec sa stature imposante et sa casquette de la FFSA (Fédération française du sport adapté, qui œuvre pour les personnes souffrant de handicap mental et/ou psychique), il était attentif à l’épreuve de lancer du poids du triathlon catégorie II2 (déficience fonctionnelle importante en plus d’une déficience intellectuelle), où participait Nicolas Virapin. Comme plus de 1 000 athlètes venus de 80 nations, le Français prenait part à la sixième édition des Global Games, qui se tiendra jusqu’au 10 juin. Marc Truffaut, le patron du sport adapté, prodiguait quelques conseils à l’athlète entre deux lancers. Des recommandations qui ont porté leurs fruits puisque Nicolas Virapin a par la suite amélioré sa performance et pris la première place du classement.

Passionné et défenseur des sportifs déficients intellectuels, Marc Truffaut, 50 ans, a pris le temps de répondre aux questions de franceinfo: sport.

franceinfo: sport : Quelle est l’importance d’organiser pour la première fois en France les Global Games, créés en 2004 ?

Marc Truffaut : Disons que nous passons à une autre étape. Depuis de nombreuses années, nous avons organisé plusieurs championnats du monde, d’Europe et les Jeux européens en 2018. La France est l’un des pays leaders en matière de sport adapté. Les Global Games sont l’occasion de nous faire connaître et, surtout, de mettre en lumière les athlètes. Le bon timing, un an avant les Jeux de Paris, est un plus. C’est aussi un moyen pour le grand public de découvrir qu’il y a également du sport adapté aux Jeux paralympiques, même si cela ne concerne que 130 athlètes environ sur les 4 400 au total.

Après le scandale des Jeux de Sydney en 2000, où certains concurrents valides avaient prétendu souffrir de handicap, plusieurs épreuves ont été réintégrées à Londres en 2012 (athlétisme, natation et tennis de table) lors des Jeux d’été. Mais le sport adapté n’a toujours pas sa place aux Jeux d’hiver…

En effet, la Fédération internationale de ski n’a pas souhaité promouvoir le développement du sport adapté lors des Jeux d’hiver, ce que nous regrettons.

Des athlètes atteints de trisomie 21 ont également témoigné de leur volonté de participer aux Jeux paralympiques, ce qui n’est pas possible actuellement.

Oui, c’est vrai. Avec la création de la classe II2 en 2019, il commence à y avoir une reconnaissance des personnes trisomiques. Cela va dans la logique d’une intégration un jour de ces athlètes au sein du mouvement paralympique.

Sommes-nous encore loin de cette intégration ?

Oui et non. Jusqu’à présent, dans le sport, on catégorisait les personnes trisomiques. Ce n’est pas l’état d’esprit du mouvement paralympique, qui établit des classes en fonction de l’impact du handicap sur la pratique sportive, et non de la pathologie. Cela fait une grosse différence. Avoir cette catégorie II2 présente en nombre aux Global Games, cela appuie le fait qu’elle est légitime aux Jeux paralympiques. Andrew Parsons, le président du Comité paralympique international (IPC), était