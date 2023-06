Précarité : Baisse des dons et hausse des bénéficiaires pour les banques alimentaires

Les établissements d’aide alimentaire constatent une diminution des contributions provenant des grandes enseignes de distribution, pendant que le nombre de personnes bénéficiant de ces aides augmente. Quelles sont les raisons de cette problématique ? Enquête dans la région du Bas-Rhin.

L’organisation d’assistance et d’hébergement pour les jeunes du quartier Neudorf à Strasbourg (Bas-Rhin) distribue chaque semaine 50 paniers contenant des produits alimentaires. Bien que le panier soit bien approvisionné, certains éléments sont absents, notamment la viande, le beurre et le lait. Cela fait un an que l’association connaît cette situation. « Nous avons de plus en plus de personnes à aider et de moins en moins à offrir. C’est difficile. Nous sommes obligés de faire des compromis », déclare Damien Rotureau, bénévole de l’association.

Augmentation de 30% du nombre de bénéficiaires en un an

L’approvisionnement de la banque alimentaire du Bas-Rhin dépend à 50% des grandes surfaces. Depuis 2020, la loi anti-gaspillage imposée aux supermarchés a eu un effet pervers : il y a davantage de promotions sur les produits proches de leur date de péremption, entraînant une diminution des dons aux associations. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 30% en un an. Pour assurer les distributions pendant l’été, la banque alimentaire a commandé des pâtes, du riz et du lait.