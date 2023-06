« Pratiques abusives » des compagnies d’assurance déplorées par l’association CLCV

« Il y a plusieurs acteurs qui suivent les normes », néanmoins, on constate également une impression d' »immunité », selon Olivier Gayraud, un juriste travaillant pour la CLCV, interviewé par franceinfo. Ce mercredi, la direction de la répression des fraudes met en cause les compagnies d’assurance pour des « pratiques excessives » et un « défaut de clarté ».

Mercredi sur Franceinfo, Olivier Gayraud, juriste à la CLCV (Consommation logement cadre de vie), a exprimé sa déception suite à l’annonce de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a identifié des pratiques abusives et un manque de transparence chez près d’un tiers des assureurs, courtiers et mutuelles contrôlés entre janvier 2021 et avril 2022. Ces contrôles ont donné lieu à près de 50 avertissements, injonctions et procès-verbaux.

Olivier Gayraud dénonce les « moutons noirs » de la profession qui bénéficient d’une certaine impunité. La CLCV conseille de refuser de donner suite à un démarchage téléphonique pour éviter ces pratiques abusives.

Il est regrettable que ces pratiques touchent un secteur aussi important que l’assurance, dont tout le monde a besoin. Les consommateurs sont souvent mal informés et les pratiques commerciales manquent de loyauté.

Ces appels abusifs ciblent souvent des personnes vulnérables qui n’ont pas forcément les moyens de comprendre ce qu’on leur vend. Un tiers des 147 professionnels contrôlés profite de cette situation pour abuser des personnes les plus faibles, en jouant notamment sur la signature électronique.

Malgré les efforts pour mettre fin au démarchage abusif dans le domaine de l’assurance, certains professionnels continuent de ne pas respecter les règles en place. La DGCCRF conseille aux consommateurs de ne pas donner suite à un démarchage téléphonique afin de se protéger. Olivier Gayraud ajoute qu’il est préférable de contacter soi-même la compagnie d’assurance pour exprimer ses besoins et éviter les pièges.

Certains acteurs du secteur ont l’impression d’une certaine impunité, sachant qu’ils peuvent contourner les règles sans être sanctionnés. De plus, la technologie permet de manipuler le numéro de téléphone affiché sur l’écran de l’appelé, ce qui complique encore la situation pour les consommateurs.

Face à ces pratiques, les consommateurs doivent gérer à la fois les compagnies d’assurance légales qui cherchent à augmenter leurs marges de manière agressive et les escrocs qui ne vendent rien du tout. Cette situation est particulièrement difficile pour les personnes fragiles.