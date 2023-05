Pouvoir d’achat: Les brocantes permanentes luttent contre l’inflation en zones commerciales

Au cours des dernières années, on a assisté à l’émergence de brocantes permanentes dans les espaces commerciaux. Comment se déroulent ces marchés aux puces ? Peut-on s’attendre à ce que ce système perdure dans le temps ? Voici quelques éléments pour mieux comprendre cette tendance.

Les passionnés de bonnes affaires ont désormais une nouvelle alternative aux traditionnelles brocantes en plein air du dimanche : les foires géantes installées dans d’immenses hangars. Une retraitée découvre pour la première fois ce concept et apporte vases, assiettes et cadres vintages pour les vendre. Elle loue un espace de cinq étagères, d’un mètre de large pour 15 euros par semaine. Céline Léon, gérante d’un de ces vide-greniers permanents, explique que les vendeurs établissent eux-mêmes les prix de leurs objets et aménagent leur espace comme ils le souhaitent.

Un marché évalué à 7 milliards d’euros

Ces espaces de vente de seconde main, ouverts six jours sur sept, sont un véritable supermarché pour les amateurs de brocantes et de vide-greniers. Une habituée témoigne que cela lui permet de gagner un complément de revenu non négligeable pour la fin du mois. Ses ventes lui rapportent ainsi environ 150 euros mensuels. Le marché de l’occasion est en pleine croissance, avec une estimation de 7 milliards d’euros par an en France. Cette alternative aux achats neufs est à la fois économique et écologique.