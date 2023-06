Pouvoir d’achat: Hausse de 1,5% du salaire des fonctionnaires, revalorisation

La prochaine augmentation de 1,5% du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet a pour objectif d’atténuer les effets de l’inflation. Quelle est la réaction des agents de la fonction publique face à cette annonce ?

Depuis une décennie, Alexandre Vinchon travaille dans l’entretien des espaces verts et touche un salaire net mensuel de 1 700 euros. Comme pour tous les fonctionnaires, son point d’indice augmentera en juillet de 1,5 %. Cependant, Alexandre considère cette hausse insuffisante et déclare : « On ne s’en sort pas, on a beau tirer sur la ficelle, au bout d’un moment elle est tellement raide qu’elle va finir par se casser ».

Des syndicats quittent le ministère en signe de protestation

Pour les bas salaires, une autre mesure prévoit une augmentation allant jusqu’à 45 euros bruts par mois à partir de juillet, ainsi qu’une prime pour la moitié des fonctionnaires variant de 300 à 800 euros à payer avant la fin de l’année. Néanmoins, Pierre Griner, maire sans étiquette de Quiévrechain, dans le Nord, ne sait pas comment régler la note et affirme : « Aujourd’hui, on arrive à un niveau où on n’a plus beaucoup de marge de manœuvre ». Cette situation est également mal perçue au niveau national : à l’issue de débats houleux, quelques syndicats ont quitté le ministère en guise de protestation.